Crozza nei panni di Toninelli abbandonato sul viadotto | “Abbiamo fatto degli studi sugli

Crozza nei panni di Napalm51 “confuso” dalla legittima difesa : “Sono turbato - posso sparare a chi voglio. E il governo mi dà un premio” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – Napalm51 , l’hater per eccellenza del web, ha fatto confusione con la riforma della legittima difesa e la misura che introduce il reddito di cittadinanza. Video Nove L'articolo Crozza nei panni di Napalm51 “confuso” dalla legittima difesa : “Sono turbato , posso sparare a chi voglio. E il governo mi dà un premio” ...

Crozza nei panni di Calenda : “Posso dire una cosa in totale Confindustria? Non mi conosce un ca*** di nessuno” : Maurizio Crozza torna il 22 febbraio, sul Nove, con Fratelli di Crozza. Tra i nuovi personaggi, l’ex ministro allo Sviluppo economico, Carlo Calenda, che spiega il suo progetto “Siamo europei”: “Posso dire una cosa in totale Confindustria? Io non è che sia così tanto ferrato in politica…” Video Nove L'articolo Crozza nei panni di Calenda: “Posso dire una cosa in totale Confindustria? Non mi conosce un ...