Crozza-Berlusconi alle elezioni europee | ' Pronto per tutte le ' circoncisioni' '

Crozza-Berlusconi si scatena e alza la voce : “Ci sono cinesi ovunque!”. Poi scopre di non essere in galera : “Che Paese del ca***” : Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, torna un esilarante Crozza-Berlusconi: “Se i cinesi mi rubano i dati sono rovinato perché si verrebbe a sapere tutto: Craxi, Mangano, le Olgettine, Ruby, il Lodo Mondadori, la compravendita di senatori. Per me sarebbe la fine. Ah, ci sono già stati i processi e non sono in galera? Ma allora siete un Paese del ca***”. Video Nove L'articolo Crozza-Berlusconi si ...

Crozza-Berlusconi : 'Lascio la leadership a Formigoni - mi ricorda me' : Maurizio Crozza torna nei panni del 'suo' Silvio Berlusconi con micro-pisolini e vuoti di memoria. Nella nuova puntata di 'Fratelli di Crozza' - in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Crozza-...

Crozza-Berlusconi svela il suo erede : 'Il partito va a Formigoni - mi ricorda me' : "Voglio lasciare tutto il mio partito a un ragazzo bravo, con esperienza, un lavoratore". Con questa intenzione il comico Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Silvio Berlusconi, con i suoi ...

L’esilarante imitazione di Crozza-Berlusconi tra amnesie e pisolini : “Lascio tutto a Formigoni! Ah - è stato condannato?” : “Lascio tutto a un bravo ragazzo che mi somiglia: Roberto Formigoni! Ah, è stato condannato? Vedete, è come me”. Nella divertente imitazione di Silvio Berlusconi, a Fratelli di Crozza, sul Nove, Maurizio Crozza ha svelato chi sarà il futuro leader di Forza Italia. Video Nove L'articolo L’esilarante imitazione di Crozza-Berlusconi tra amnesie e pisolini: “Lascio tutto a Formigoni! Ah, è stato condannato?” proviene da ...

Fratelli di Crozza - si ride con l'evergreen Berlusconi e Recalcati. Crozza fa fatica a rinnovarsi : [live_placement] Alla fine doveva succedere: dopo diverse stagioni del suo one man show con diversi titoli (Crozza Italia, Crozza nel Paese delle meraviglie, poi Fratelli di Crozza, i primi due su La7 e il terzo su Nove) Maurizio Crozza si è ritrovato in difficoltà nello scegliere nuovi bersagli da aggiungere alle sue imitazioni.I motivi? Di Salvini si parla 24 ore su 24. Il comico genovese l'ha portato in scena diverse volte, ma non ha mai ...

