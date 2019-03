Corteo di Forza Nuova a Prato | la presidente Anpi Nespolo ' Si sentono protetti dal

Prato - Corteo di Forza Nuova per i 100 anni dei Fasci : per la prefettura si può fare. Rossi : “Decisione sconcertante” : La manifestazione di Forza Nuova a Prato per celebrare il centenario dei Fasci di combattimento si farà. E anche il contro-corteo antiFascista organizzato da Anpi, Libera e Partito Democratico. Il via libera ad entrambe le manifestazioni di sabato 23 marzo è arrivato dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di Prato presieduto dal prefetto Rosalba Scialla, dopo le richieste di sindaco, partiti, associazioni e perfino della Diocesi di ...

Prato - svastiche prima del Corteo di Forza Nuova? Sarebbe bello per una volta applicare la Costituzione : Ieri mattina a Prato, la mia città, sono comparse svastiche, scritte inneggianti al Duce e minacce varie sui muri delle sedi di Pd, Anpi e museo della Resistenza. Il tutto come simpatico preludio alla manifestazione “nazionale” convocata da Forza Nuova per la celebrazione dei 100 anni dalla nascita dei fasci di combattimento. Inutile dare un eccessivo rilievo alle azioni dei singoli: sfigati sono quelli che manifesteranno, ancora più sfigati ...

Prato - Forza Nuova in Corteo per i cento anni dei Fasci. Città in rivolta - dal sindaco al vescovo. Ma la questura non lo vieta : L’hanno chiamata “Salvare l’Italia” contro “l’invasione” dei migranti. E per la manifestazione non hanno scelto una data casuale: il 23 marzo, centenario della costituzione dei Fasci di combattimento. Forza Nuova ha organizzato per sabato alle 15.30 un corteo nazionale a Prato a cui parteciperà anche il suo leader e fondatore, Roberto Fiore, ma la Città negli ultimi giorni si è ribellata: il sindaco Matteo Biffoni ha chiesto alla questura di ...