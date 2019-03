Coppa Davis | BNP Paribas non sarà più lo sponsor principale Il gruppo bancario si ritira

Tennis - Finali Coppa Davis 2019 : il programma e il calendario. L’Italia esordisce contro il Canada : L’edizione 2019 della Coppa Davis sarà quella della rivoluzione e del cambiamento epocale come si è scritto: addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana (18-24 novembre) dove in sede unica, a Madrid (Spagna), si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre, divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di ...

Coppa Davis - il 18 novembre al via la nuova era : si partirà con Croazia-Russia ed Italia-Canada : Coppa Davis 2019, a novembre avrà inizio la nuova era con le “Finals” che si giocheranno in quel di Madrid sul veloce della “Caja Magica” ITF e Kosmos Tennis hanno reso noto l’ordine di gioco delle Finals della nuova Coppa Davis 2019, la prima edizione della manifestazione con il nuovo format che si svolgerà dal 18 al 24 novembre sul veloce indoor della “Caja Magica” di Madrid. Ad aprire i giochi ...

Tennis - possibile vento di cambiamenti sulla Fed Cup. Allo studio una riforma simile a quella della Coppa Davis : Dopo la Coppa Davis, l’ITF avrebbe intenzione di riformare completamente anche la Fed Cup, che ne è la controparte femminile. Sarebbe Allo studio, infatti, una riforma di stampo molto simile a quella che da quest’anno ha modificato il format dell’evento Tennistico maschile a squadre più famoso. Il progetto, in particolare, sarebbe quello di creare delle finali in sede unica a 12 squadre, con turno preliminare a febbraio nel ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : le finali si giocheranno sul sintetico GreenSet - superficie poco gradita dall’Italia : Le finali della Coppa Davis 2019 si giocheranno su una superficie sintetica GreenSet, cioè la stessa che viene impiegata anche alle ATP Finals di Londra e nei tornei di Basilea, Stoccolma e Parigi-Bercy. Gli atti conclusivi della massima competizione Tennistica a squadre andranno in scena a Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre nel rinnovato format che prevede 18 squadre al via suddivise in sei gironi da tre formazioni ciascuno: le sei ...

Coppa Davis – Piquè non demorde : “Federer il mio idolo - spero giochi in futuro. Ho provato a chiamarlo ma…” : Piquè non si arrende all’idea di avere Roger Federer in Coppa Davis: sarà una festa dello sport secondo il difensore del Barcellona, lo svizzero potrà partecipare negli anni a venire In qualità di presidente di Kosmos, Gerard Piquè ha giocato un ruolo fondamentale nel cambiamento del forma della Coppa Davis. Le novità apportate al torneo per nazioni hanno trovato l’opposizione di diversi giocatori, fra i quali diversi top ...

Gerard Piquè : 'Roger Federer un idolo - spero giochi in Coppa Davis' : In uno sport così è difficile avere tutte le star in un torneo perché il calendario è pieno, ci sono infortuni, interessi diversi... Ma abbiamo firmato un accordo di 25 anni, non di uno' Uno dei ...

Tennis – Fognini e i dubbi sulla Coppa Davis : “amo giocare per l’Italia ma a novembre…” : Fabio Fognini in dubbio per l’appuntamento con le fasi finali di Coppa Davis: il Tennista azzurro spera di essere in grado di giocare a Madrid nel mese di novembre Grazie al successo ottenuto sull’India, l’Italia si é guadagnata il pass per le fasi finali di Coppa Davis di Madrid. Anche per gli azzurri però, la collocazione dell’evento nel calendario rappresenta un problema. Inserite nel mese di novembre, quello nel ...

Nuova Coppa Davis - anche Leo Messi tra i soci della Kosmos Tennis assieme a Piquè : La Kosmos Tennis è la società che ha provocato un notevole scossone all’interno della Coppa Davis, con una Nuova formula molto contestata Gerard Piqué è stato il fautore della Nuova Coppa Davis di Tennis, che dal 2019 si giocherà in una soluzione unica, una finale a 18 squadre che vedrà impegnata anche l’Italia (nel girone con USA e Canada). Durante il sorteggio di ieri in quel di Madrid, Piquè ha parlato del suo nuovo progetto ...

Coppa Davis - l’analisi del girone di ferro dell’Italia : Isner e Raonic sulla strada degli azzurri : Coppa Davis, l’Italia di Corrado Barazzutti si troverà a doversi districare in un girone molto difficile nelle Finals di Madrid Il nuovo format della Coppa Davis sta vivendo il suo esordio in questa stagione 2019. A novembre in quel di Madrid si giocherà la fase finale che farà seguito agli scontri eliminatori delle scorse settimane. Ieri pomeriggio sono stati sorteggiati i gironi di Coppa Davis, dall’urna però non sono venute ...

Tennis - Coppa Davis : all'Italia toccano Usa e Canada : Saranno Stati Uniti, testa di serie, e Canada le avversarie dell'Italia nel gruppo F delle finali del World Group della Coppa Davis 2019, prima edizione della manifestazione con il nuovo format, in ...

Piqué - il "padrone" della Coppa Davis : "Anche Messi è in società" : Prima della cerimonia ha incontrato la stampa, con la Gazzetta dello Sport a rappresentare l'Italia. E ha rivelato che tra i soci di Kosmos Tennis, la società di cui è presidente e che si è ...

Tennis - Coppa Davis : sorteggio duro - l'Italia sfiderà Usa e Canada : MADRID - Saranno gli Stati Uniti di John Isner e il Canada di Milos Raonic e degli "enfants terribles" Shapovalov e Auger-Aliassime gli avversari dell'Italia nella fase finale della prima Coppa Davis ...

Coppa Davis 2019 - calendario e date della fase finale. Il programma e tutti i gironi : Sono stati sorteggiati a Madrid i gironi delle Finals di Coppa Davis: l’Italia è stata sorteggiata nel Girone F della fase conclusiva della manifestazione che assegnerà l’Insalatiera sempre nella capitale spagnola a novembre con USA e Canada. Nel Gruppo A invece sono finite Francia, Serbia e Giappone, mentre nel Girone B sono state inserite Croazia, Spagna e Russia. Così gli altri tre raggruppamenti: nel Gruppo C inserite Argentina, ...

Coppa Davis 2019 - Italia nel girone F con Stati Uniti e Canada : Saranno Stati Uniti , testa di serie, e Canada le avversarie dell'Italia nel gruppo F delle Finali del World Group della Coppa Davis 2019 , nella prima edizione della manifestazione con il nuovo ...