Coppa d’Africa | prima storica qualificazione per il Burundi

(Di sabato 23 marzo 2019) Giornataper il. Il piccolo stato africano è riuscito a qualificarsi per lavolta alla fase finale dellad’Africa. Decisivo il pareggio per 1-1 contro il Gabon di Aubameyang, grazie al gol di Amissi, che ha permesso alle Hirondelles (Le rondini) di chiudere il girone al secondo posto dietro al Mali. Risultato memorabile, ottenuto anche grazie all’allargamento delle partecipanti alla fase finale da 16 a 24 squadre. La stella della nazionale delè Saido Berahino, conosciuto soprattutto in Inghilterra per le esperienze con West Bromwich Albion e Stoke City, sua squadra attuale. La prossima tappa è l’Egitto, dal 15 giugno al 13 luglio, dove gli uomini di Marc Manirakiza non saranno i soli debuttanti vista la presenza di Madagascar e Mauritania, anche loro allapartecipazione. Sarà inoltre lad’Africa giocata ...

EmpoliCalcio : ???? @IsmaelBennacer ieri in campo con @LesVerts: il centrocampista azzurro ha giocato la gara, valida per le qualifi… - restivogabriele : RT @bosnian1993: UFFICIALE: LA GUINEA-BISSAU TORNA IN COPPA D'AFRICA! Il paese lusofono conferma l'exploit del 2017 e si qualifica per la… - archistadia : RT @bosnian1993: UFFICIALE: LA GUINEA-BISSAU TORNA IN COPPA D'AFRICA! Il paese lusofono conferma l'exploit del 2017 e si qualifica per la… -