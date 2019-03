Consigli per perdonare e lasciare spazio alle emozioni positive

dilei

(Di sabato 23 marzo 2019) Il perdono, soprattutto se legato a eventi che hanno fatto molto soffrire è una questione delicata, ma permette di superareforti come rabbia e delusione. Permette, inoltre, di evitare tutti quegli interrogativi dolorosi sul perché sia successo proprio a noi o su come avremmo potuto evitare di trovarci in una situazione simile.In ogni caso, dvicende meno importanti a quelle, invece, più serie, come un tradimento nella coppia, portare rancore a lungo non solo non serve a niente ma è anche controproducente. Non, infatti, aumenta l’ansia, la depressione e altri disturbi simili, oltre allo stress cronico.Il primo istinto è quello di dimenticare che cosa sia successo, evitare determinate persone e anche luoghi specifici, per allontanare tutte lenegative. Questi stratagemmi possono sicuramente aiutare all’inizio, ma passato il primo periodo, è ...

