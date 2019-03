Concerti | teatro e spettacoli per bambini | gli appuntamenti del fine settimana

Il Volo al Teatro Antico di Taormina e a Malta in estate - biglietti in prevendita per i nuovi Concerti : Il Volo al Teatro Antico di Taormina, il 23 luglio. Il concerto fa parte dei nuovi appuntamenti annunciati oggi nell'ambito della tournée estiva de Il Volo per la presentazione dell'album Musica. Anticipato dal singolo Musica che resta, classificatosi al terzo posto al Festival di Sanremo 2019, Musica è disponibile nei negozi e in digitale e verrà presentato da Il Volo in un lungo tour estivo. Da maggio 2019 a maggio 2020, Il Volo sarà ...

De Gregori a Teatro : “Questi sono Concerti scritti nell’acqua” : La scaletta cambia ogni sera, ma "con un nucleo più o meno fisso, il finale". Cappello e occhiali scuri: il look resta invece uguale. Si parte questa sera con "Off the record", lo spettacolo di Francesco De Gregori in scena al Teatro Garbatella di Roma per venti serate. Ogni sera 230 spettatori, oltre un'ora e mezza di musica: una scaletta variabile con brani scelti tra una sessantina di canzoni del Principe. "Alcune poco conosciute e scomode", ...

Nuovi Concerti di Francesco De Gregori dopo la residency al Teatro Garbatella : info e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Nuovi concerti di Francesco De Gregori, annunciati nel giorno dell'avvio della residency al Teatro Garbatella di Roma. Il Principe allunga il calendario dei suoi eventi per orchestra, aprendo la seconda data alla Terme di Caracalla di Roma e con un nuovo appuntamento a Soverato, in cui da anni si tiene il meglio della musica italiana e internazionale. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti canali ...