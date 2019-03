Comunali Pesaro | M5s contro M5s per il candidato-sindaco | “Mancanza di trasparenza” | “No

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) C’è chi chiede le “Comunarie immediate”, denunciandodi trasparenza nella scelta delda parte dello staff nazionale” e chi si difende dicendo che “non c’è alcuna anomalia”. Rischia di diventare un caso nazionale quello che sta accadendo all’interno del Movimento 5 Stelle di. Al centro le amministrative del 26 maggio, in concomitanza con le elezioni europee, in cui i cittadini saranno chiamati a scegliere proprio tra ildei 5 stelle, il primo cittadino uscente, Matteo Ricci, che cinque anni fa si è affermato con il 60 per cento dei voti, e ildel centrodestra Nicola Baiocchi. Un ennesimo terremoto che spacca il gruppo, appena risollevato dopo il caso “Rimborsopoli” che ha travolto uno dei maggiori rappresentanti a livello locale e nazionale, il deputato Andrea Cecconi, oggi nel gruppo misto.Tutto ...

