corrieredellosport

(Di sabato 23 marzo 2019) ANSA, - CORTINA, 23 MAR - "Laè arrivata prima di me, tanto più perché sono nata con un concorso di, Miss Italia, ma a un certo punto l'ho come odiata e ho cercato di metterla in un ...

VenetoBT : Ansa #news #Veneto: Colombari, ho odiato la bellezza - mauneobux : #News Ultim'ora Colombari, ho odiato la bellezza - MioTaxiOra : Colombari, ho odiato la bellezza -