Clima | gli studenti scendono di nuovo in piazza | “Marcia per il Clima e contro le Grandi

Clima - Mattarella : “Auspicabile intensificare ulteriormente gli sforzi e la cooperazione” : “Anche in qualità di membro fondatore dell’Unione europea, l’Italia è lieta del forte impegno che la Ue e la Cina hanno dimostrato nell’attuare l’Accordo di Parigi sul Clima. Data l’urgenza di agire per prevenire irreversibili disastri Climatici, riteniamo auspicabile intensificare ulteriormente gli sforzi e la cooperazione in tal senso“. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con ...

Giornata Mondiale dell’Acqua - WWF : “E’ l’elemento attraverso il quale percepiamo gli effetti dei cambiamenti Climatici” : “Il 2019 in Italia si preannuncia un altro anno critico per il fabbisogno d’acqua a causa del riscaldamento globale, che proprio sul ciclo dell’Acqua sta già avendo un effetto misurabile, alterando la quantità, la distribuzione, i tempi e la qualità“: lo spiega il WWF in una nota. “L’acqua è l’elemento principale attraverso il quale percepiamo e percepiremo gli effetti del cambiamento climatico e, infatti, in alcune aree ...

SPILLO Clima/ I veri numeri da mostrare a Greta Thunberg - e agli altri giovani - : Ci sono dei numeri e dei dati che dovrebbero essere tenuti presenti di fronte ai rinnovati allarmi sui cambiamenti CLIMAtici

Chi snobba gli studenti non vuole impegnarsi sul Clima : Chi, come noi dell’ASviS, ha manifestato a fianco degli studenti nel Global climate strike del 15 marzo, non può fare a meno di sentirsi offeso dal modo in cui alcuni giornali hanno trattato i ragazzi impegnati in questa protesta, considerandoli a seconda dei casi degli ignoranti che non sanno di che cosa parlano o degli utili idioti di movimenti politici che vogliono sovvertire l’ordine costituito. Anche Greta Thunberg, la ragazza svedese che ...

Clima - Conte : “l’UE deve dedicare il meglio della sua capacità - gli sforzi nazionali da soli non bastano” : L’Italia sostiene “un approccio ambizioso dell’UE ai cambiamenti Climatici“: queste le parole presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle sue comunicazioni alla vigilia del prossimo Consiglio europeo. “Alla sfida, l’UE deve dedicare il meglio della sua capacità di adattamento ai mutamenti globali. Gli sforzi nazionali da soli non bastano – aggiunge Conte –. Il tema della sostenibilità ...

Il Clima è il nuovo campo di battaglia M5S-PD? : «Ogni volta che Zingaretti parla di ambiente il suo naso da Pinocchio si allunga, un naso fossile e nero veleno visto che il Pd in questi decenni ha fatto e difende tutt'ora trivellazioni, ...

Cambiamento Climatico - un sito oscura gli utenti che lo negano. Ma non si tratta di censura : Per contrastare l’ondata di “negazionisti climatici” e la diffusione di fake news sul global warming, uno dei principali portali di news olandesi, nu.nl, ha adottato la linea dura: chiunque lasci sul sito commenti che escludano responsabilità dell’uomo per il surriscaldamento globale viene bannato e i commenti vengono rimossi. Accusati di voler mettere il bavaglio alla discussione, il direttore Gert-Jaap Hoekman e il caporedattore Colin van Hoek ...

"La famiglia è l’unica cosa che ci salva nonostante tutto. I cambiamenti Climatici? È come se l'uomo volesse suicidarsi" : "Magari si potesse misurare il dolore umano con numeri chiari e non con parole incerte, magari ci fosse un modo di sapere quanto abbiamo sofferto e magari il dolore fosse materiale e misurabile. Il dolore – scrive Manuel Vilas nel suo primo libro pubblicato in Italia, "In tutto c'è stata bellezza" (Guanda, trad.ne di Bruno Arpaia) - non è assolutamente un impedimento alla gioia, perché, è legato alla ...

Greta e la sua battaglia per il Clima : la sindrome di Asperger e la voglia di non mollare : Quella di Greta Thunberg è una storia affascinate sotto diversi punti di vista: basterebbero la sua giovane età ed il carisma innato, ma a rendere così determinata l’attivista svedese 16enne sarebbe anche il disturbo che la affligge, la sindrome di Asperger. A far luce su questo è stata proprio lei, nelle sue dichiarazioni allo Young Post, sito web del South China Morning Post, dove ha spiegato che l’impegno che l’ha portata ...

Clima - lo sciopero degli studenti di Bari diventa permanente 'In piazza ogni venerdì' : ' Abbiamo già in mente una serie di conferenze tematiche con l'Università - anticipa De Nicolò - perché vogliamo giocare la carta della scienza nell'approfondimento delle tematiche ambientali, anche ...

Clima - Maglie : “Io Greta la metterei sotto con la macchina”. E le arrivano le minacce di morte sui social : “Adesso non si può più dire male di Greta perché mi hanno detto che ha la sindrome di Asperger, cioè è malata di autismo, allora a quel punto il politically correct e anche il buon senso mi vietano di dire quello che avrei detto se fosse stata sana: che l’avrei messa sotto con la macchina. Ma non si può dire“. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite ieri a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio1, ha risposto così a ...

Sciopero Clima - Casellati : “I ragazzi svegliano la coscienza degli adulti” : “I ragazzi hanno dimostrato grande impegno, ma soprattutto ci hanno detto che occorre non perdere più tempo, occorre che non ci si volti più dall’altra parte per quello che riguarda il problema del Clima. Hanno lanciato la sveglia alle coscienze degli adulti”. Lo ha detto il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, oggi a Padova a margine di un incontro con i giovani delle scuole superiori, a proposito della ...