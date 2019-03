Cittadinanza | Martina con Delrio ' Riprendiamo la battaglia per cambiare la legge'

repubblica

(Di sabato 23 marzo 2019) Ed è la prova che il tatticismo in politica non paga. Oggi, con un governo di destra che strizza l'occhio all'estrema destra, tutto appare molto difficile'. Ma dal fronte del governo arriva il muro ...

Kuzzo74 : RT @repubblica: Ius soli, Martina con Delrio: 'Riprendiamo la battaglia per cambiare la legge'. Salvini: 'La cittadinanza va bene così' htt… - 7593c267b7d644b : RT @repubblica: Ius soli, Martina con Delrio: 'Riprendiamo la battaglia per cambiare la legge'. Salvini: 'La cittadinanza va bene così' htt… - kikka09f : RT @repubblica: Ius soli, Martina con Delrio: 'Riprendiamo la battaglia per cambiare la legge'. Salvini: 'La cittadinanza va bene così' [ne… -