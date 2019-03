Cina | nascono gruppi in chat per ricevere complimenti a pagamento da sconosciuti

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) Quella che arriva dallaè una notizia davvero curiosa. Infatti, secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, nel "Paese del Dragone" sarebbero nati deidionline su alcune app di messaggistica istantanea come Wee QQ, nei quali gli utenti che si iscrivono ricevonoSi chiamano kuakuaqun, che in italiano si può tradurre in "di adulazione". Ovviamente,piace a tutti, e questo sistema non farebbe altro che aumentare l'autostima delle persone che si iscrivono a tali. Un'iniziativa davvero originale, di cui si è parlato molto soprattutto durante la Giornata Mondiale della Felicità dello scorso 20 marzo....

LaquintadiBeeth : RT @SkyTG24: Cina, nascono chat per ricevere complimenti a pagamento da sconosciuti - MarinoBruschini : RT @SkyTG24: Cina, nascono chat per ricevere complimenti a pagamento da sconosciuti - Robi_Nai1 : RT @SkyTG24: Cina, nascono chat per ricevere complimenti a pagamento da sconosciuti -