Cina-Italia | sì agli accordi commerciali Porto di Genova | «Diga da un miliardo»

Italia-Cina - nel Memorandum definitivo restano anche le telecomunicazioni : Tra gli ambiti di collaborazione espressamente indicati nel Memorandum d'intesa sottoscritto da Italia e Cina, che sancisce l'adesione al progetto infrastrutturale cinese della via della Seta, c'è quello delle tlc. Nei giorni che hanno preceduto la sottoscrizione dell’accordo, anche a seguito delle perplessità espresse dagli Usa, si era diffusa l’indicazione stando alla quale questo settore sarebbe rimasto fuori dalla ...

Cina-Italia - firmati gli accordi commerciali. Botta e risposta tra Di Maio e Salvini : Il dado è tratto, il Memorandum of Understanding sottoscritto in queste ore a Villa Madama dal premier italiano Conte e dal presidente cinese Xi Jinping è Storia, quella, non priva di polemiche, del primo tra i Paesi del G7 ad aderire ufficialmente alla Belt and Road Initiative, la cosiddetta Via della Seta. All’indomani del fastoso arrivo di Xi Ji...

Xi a Mattarella - intensificata amicizia Italia-Cina. Firmato il memorandum ‘Via della seta’ : Il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il presidente della National Development and Reform Commission, He Lifeng, hanno Firmato a Villa Madama, a Roma, il memorandum d'Intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell'ambito della "Via della Seta Economica" e dell' "Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21 secolo. L'Italia è il primo Paese del G7 a siglare un accordo di questo tipo che, ...

Italia-Cina - firmato protocollo per esportazione di agrumi freschi : Roma, 23 mar., askanews, - È stato firmato oggi a Roma, a Villa Madama, il protocollo sui requisiti fitosanitari per l'esportazione di agrumi freschi dall'Italia alla Cina tra il Ministro delle ...

Cina - Italia e Panda Bond : perché l'Italia rafforza la Via della Seta : Secondo il famoso giornale finanziario americano, i finanziamenti cinesi possono aiutare l'economia Italiana e, come dichiarato al Financial Times da Andrew Cainey, ricercatore alla Chatham House, ...

Cina-Italia - firmati gli accordi. Di Maio 'Valgono 2 - 5 miliardi ma con un potenziale di 20'. Gelo con Salvini : ... si parlava di una cinquantina, le polemiche degli ultimi giorni - con le preoccupazioni di Stati Uniti e Unione europea per un'eccessiva penetrazione di Pechino nell'economia italiana - hanno ...

Accordo Italia-Cina per eliminare le doppie imposizioni fiscali : Tra le intese sottoscritte a Villa Madama tra Cina e Italia c'è quella tra il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Il nuovo Accordo elimina le doppie imposizioni fiscali. Il nuovo testo, informa il ministero, aggiorna quello in ...

Gli accordi Italia-Cina spiegati da Di Maio : Roma, 23 mar., askanews, - 'Obiettivo raggiunto'. Il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, a conclusione del vertice di Villa Madama che ha visto la firma di numerosi accordi istituzionali ...

Italia-Cina - Di Maio : accordi valgono 2 - 5 mld - daranno più lavoro : Quello che abbiamo fatto oggi è un altro passo per aiutare la nostra economia a crescere e aiutare soprattutto le nostre eccellenze, che non hanno eguali nel mondo"Ma "il nostro obiettivo con questi ...

Di Maio : con accordi Cina vince Italia : 15.06 "Gli accordi firmati oggi valgono in sostanza 2,5 mld di euro e hanno un potenziale di 20 mld".Lo dice il vicepremier Di Maio dopo la firma del Memorandum con la Cina. "Oggi vince il Made in Italy,vincono le imprese Italiane.Abbiamo fatto un passo per aiutare la nostra economia a crescere",spiega. Alle perplessità di Salvini replica:"Ha il diritto di parlare, io come ministro dello Sviluppo ho il dovere di fare". Le opposizioni Ue all' ...

Lippi : 'Cina? Italia forte utile a tutti' : "Paura della Cina? Non entro in discorsi ideologici: sento dire che l'Ue è preoccupata, ma l'Italia non naviga nell'oro e stringere accordi con l'economia più grande del mondo non può che far bene. ...