Agrumi - tasse - spazio - archeologiaEcco i 29 accordi tra Italia e Cina : Arance, reperti archeologici, esplorazione spaziale, gemellaggi tra città e regioni di Italia e Cina. Sono questi gli argomenti al centro delle intese istituzionali sottoscritte a Villa Madama, nell'ambito della visita del presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping. Oltre a questi 19 documenti, sono stati sottoscritti 10 accordi commerciali, per un totale di 29 intese Segui su affarItaliani.it

Fisco - beni culturali - spazio e alimenti : ecco i 19 accordi siglati tra Italia e Cina : COOPERAZIONE SCIENTIFICA Memorandum d'intesa tra il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Italiano e il ministero della Scienza e Tecnologia cinese sul rafforzamento della cooperazione su ...

Cina-Italia - sì agli accordi commerciali Porto di Genova - «Diga da un miliardo» : Siglata una cooperazione tra Autorità di sistema e China Communication Construction Company. L’arrivo a Palermo del presidente cinese

Italia-Cina - nel Memorandum definitivo restano anche le telecomunicazioni : Tra gli ambiti di collaborazione espressamente indicati nel Memorandum d'intesa sottoscritto da Italia e Cina, che sancisce l'adesione al progetto infrastrutturale cinese della via della Seta, c'è quello delle tlc. Nei giorni che hanno preceduto la sottoscrizione dell’accordo, anche a seguito delle perplessità espresse dagli Usa, si era diffusa l’indicazione stando alla quale questo settore sarebbe rimasto fuori dalla ...

Xi a Mattarella - intensificata amicizia Italia-Cina. Firmato il memorandum ‘Via della seta’ : Il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il presidente della National Development and Reform Commission, He Lifeng, hanno Firmato a Villa Madama, a Roma, il memorandum d'Intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell'ambito della "Via della Seta Economica" e dell' "Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21 secolo. L'Italia è il primo Paese del G7 a siglare un accordo di questo tipo che, ...

Italia-Cina - firmato protocollo per esportazione di agrumi freschi : Roma, 23 mar., askanews, - È stato firmato oggi a Roma, a Villa Madama, il protocollo sui requisiti fitosanitari per l'esportazione di agrumi freschi dall'Italia alla Cina tra il Ministro delle ...

Cina - Italia e Panda Bond : perché l'Italia rafforza la Via della Seta : Secondo il famoso giornale finanziario americano, i finanziamenti cinesi possono aiutare l'economia Italiana e, come dichiarato al Financial Times da Andrew Cainey, ricercatore alla Chatham House, ...

Accordo Italia-Cina per eliminare le doppie imposizioni fiscali : Tra le intese sottoscritte a Villa Madama tra Cina e Italia c'è quella tra il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Il nuovo Accordo elimina le doppie imposizioni fiscali. Il nuovo testo, informa il ministero, aggiorna quello in ...

