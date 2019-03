Cina | Intesa Sanpaolo | accordo con governo municipale Qingdao

Italia e Cina siglano l'intesa29 accordi : porti - energia - turismo : Il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il presidente della National Development and Reform Commission, He Lifeng, hanno firmato a Villa Madama il Memorandum d'Intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell'ambito della "Via della Seta Economica" e dell' "Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21 secolo. Segui su affarItaliani.it

Italia-Cina - firmato Memorandum intesa : 12.25 Italia e Cina firmano il Memorandum d'intesa sulla Via della Seta. L'intesa è stata siglata a Villa Madama dal vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e dal presidente della National development and reform commission, He Lifeng, nell'ambito della "Via della seta economica" e della iniziativa per una Via della seta marittima del 21° secolo. Tra gli accordi di cooperazione, due riguardano i porti di Trieste e ...

Serie A in Cina/ Intesa Figc-Pechino - gare campionato italiano in Asia : è polemica : La Serie A in Cina ora è realtà. La Figc e il governo cinese sono pronti a incontrarsi domenica a Roma in un pranzo organizzato dalla Federazione

Cina - l ex sottosegretario Giacomelli 'Ecco come Pechino già nel 2016 puntava a intesa su 5G e telecomunicazioni' : Economia Fondazione Italia-Cina: "L'Italia al centro della Via della Seta, da protagonista" di ROSARIA AMATO Dunque, il progetto di espansione, le mire sulla rete italiana ha una lunga storia e la ...

Conte - 'intesa Ue su accordo con Cina' : ANSA, - BRUXELLES, 21 MAR - "Non c'è da convincere nessuno perché o si sottoscrive o non si sottoscrive, doverosamente siccome siamo in famiglia informerò i miei partner su quello che stiamo facendo ...

Nessun rischio. Giuseppe Conte rassicura sull'intesa Italia-Cina : "La linea euroatlantica non si discute" : L'accordo sulla nuova via della Seta fra Italia e Cina è solamente commerciale, non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e non viene in Nessun modo messa in discussione la linea euro-atlantica dell'Italia. Giuseppe Conte va alla Camera a rassicurare a pochi giorni dalla visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia e dalla firma di un corposo memorandum of understanding fra i due Paesi."L'attenzione ...

Italia-Cina - Conte : "Intesa senza vincoli giuridici" : "Confido che il 9 aprile il nostro Memorandum con Pechino sull'iniziativa Belt and Road - una delle tante intese che verranno firmate, voglio precisare- non desterà più grande attenzione. In questi ...

La natura politica della complicata intesa tra la chiesa e la Cina : Roma. A pochi giorni dalla visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia – non è previsto alcun incontro con il Papa, benché sia ancora possibile, non essendo necessari grandi preparativi per un incontro privato –, va in libreria La chiesa in Cina (Ancora-La Civiltà Cattolica), saggio curato da