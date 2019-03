Cina | esplosione in impianto chimico | è tra i peggiori degli ultimi anni | il bilancio

Cina - sale bilancio esplosione : 62 morti : 05.07 sale a 62 morti e centinaia di feriti -90 dei quali versano in gravi condizioni- e 28 dispersi il bilancio della violenta esplosione avvenuta due giorni fa nella città di Yancheng, nella provincia orientale del Jiangsu in un impianto chimico. Al momento sono state identificate solo 26 vittime. Quasi mille residenti sono stati evacuati per precauzione. La deflagrazione ha creato un cratere e causato un shock sismico di magnitudo 2,2. 900 ...

Esplosione in Cina : 47 morti e 640 feriti/ Deflagra impianto chimico a Yancheng : In Cina si è verificata un'Esplosione presso un impianto chimico di Yancheg che ha provocato 47 morti e 640 feriti, alcuni dei quali gravissimi

Cina - esplosione in un impianto chimico : almeno 47 morti - decine di feriti in condizioni critiche : Gravissimo il bilancio della violenta esplosione che giovedì ha devastato l'impianto chimico della Tianjiayi Chemical e le aree limitrofe a Yancheng, nella provincia del Jiangsu in Cina. Centinaia i feriti, di cui una novantina in condizioni critiche. Registrato anche un sisma di magnitudo 2.2 dopo l’esplosione.Continua a leggere

Esplosione in fabbrica in Cina : il bilancio sale a 47 morti e 90 feriti : E’ salito a 47 morti e 90 feriti il bilancio dell’Esplosione verificatasi in un impianto chimico a Yancheng, nella provincia orientale cinese del Jiangsu: lo riferiscono i media locali. Il presidente cinese, Xi Jinping, in queste ore in Italia in visita di Stato, ha chiesto ai soccorritori di fare il possibile per salvare il maggior numero di persone. L'articolo Esplosione in fabbrica in Cina: il bilancio sale a 47 morti e 90 feriti ...

Cina - bilancio morti esplosione : sono 44 : 03.59 sono saliti a 44 i morti della violenta eplosione che ieri pomeriggio ha devastato l'impianto chimico della Tianjiayi chemical e le aree limitrofe a Yancheng, nella provincia orientale del Jiangsu. E' l'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali e rilanciato dai media cinesi. In base agli ultimi dati, mentre sono ancora in corso i soccorritori, si contano anche 32 feriti in condizioni critiche mentre diverse altre decine versano in ...

Esplosione in un impianto chimico in Cina : le immagini del disastro che ha provocato 6 vittime - 30 feriti e persino un terremoto [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

C’è stata una grossa esplosione in un impianto chimico a Yancheng - in Cina : ci sono 6 morti e 30 feriti : A Yancheng, nell’est della Cina, sei persone sono morte nell’esplosione di uno stabilimento industriale in cui si producevano fertilizzanti, trenta sono state ferite. L’esplosione è avvenuta alle 14.50, quando in Italia erano le 7.50. Lo stabilimento apparteneva all’azienda chimica Tianjiayi Chemical. Secondo

Cina : esplosione in un impianto chimico - dal primo bilancio 12 feriti : Una violenta esplosione si è verificata nell’impianto chimico della Tianjiayi Chemical, nelle aree limitrofe a Yancheng, provincia orientale del Jiangsu, causando in base a un calcolo ufficioso almeno 12 feriti. La notizia è riportata dai media cinesi, secondo cui l’incidente è avvenuto alle 14:50 locali (le 7:50 italiane). Nello stesso momento, l’agenzia cinese sui terremoti ha registrato una scossa di magnitudo 2.2 a ...