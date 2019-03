Cina | Di Maio obiettivo riequilibrio bilancia commerciale

Di Maio : 'Con Cina accordi da 2 - 5 miliardi - potenziale 20 miliardi' : Abbiamo fatto un passo per aiutare la nostra economia a crescere ". "Ci sarà una task force del Mise - ha detto ancora Di Maio - che monitorerà gli accordi, lavoriamo perché ci siano altri accordi da ...

Cina - tensione Salvini-Di Maio : «Non è un libero mercato» - «Lui ha diritto di parlare - io devo fare i fatti» : Il ministro dello Sviluppo economico risponde al titolare dell’Interno: «Una vittoria del made in Italy»

Di Maio : con accordi Cina vince Italia : 15.06 "Gli accordi firmati oggi valgono in sostanza 2,5 mld di euro e hanno un potenziale di 20 mld".Lo dice il vicepremier Di Maio dopo la firma del Memorandum con la Cina. "Oggi vince il Made in Italy,vincono le imprese Italiane.Abbiamo fatto un passo per aiutare la nostra economia a crescere",spiega. Alle perplessità di Salvini replica:"Ha il diritto di parlare, io come ministro dello Sviluppo ho il dovere di fare". Le opposizioni Ue all' ...

Cina-Italia - firmati gli accordi. Di Maio 'Valgono 2 - 5 miliardi ma con un potenziale di 20'. Gelo con la Lega : ... si parlava di una cinquantina, le polemiche degli ultimi giorni - con le preoccupazioni di Stati Uniti e Unione europea per un'eccessiva penetrazione di Pechino nell'economia italiana - hanno ...

Le “arance” di Di Maio e il “porto” di Xi - tutti pazzi per la Cina : tutti pazzi per la Cina. I Cinquestelle, in particolar modo, gongolano per essere riusciti a mandare le arance siciliane nel Paese asiatico via aereo. Un obiettivo su cui il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha subito piazzato la bandierina del MoVimento, ignorando – forse – che il risultato è frutto di un lavoro che va avanti da oltre due anni e che vede tra i maggiori protagonisti Alibaba, la più grande piattaforma e-commerce ...

Svolta per le arance siciliane : voleranno in aereo in Cina grazie ad Alibaba dopo l'accordo con Di Maio : Il ministro ha annunciato nel corso del vertice Italia-Cina i dettagli dell'accordo, firmato con il ministro Centinaio dopo la visita a Shanghai

Italia-Cina - gli affari al centro della visita. Di Maio : "Primo Paese del G7 a firmare - opportunità per noi" : L'Italia è ormai per la Cina il quarto partner commerciale tra i paesi europei.' 'Vogliamo guardare avanti con ottimismo per cogliere queste opportunità - ha detto ancora Ferro - l'economia italiana ...