Ciclismo | Sagan spiazza tutti alla Milano-Sanremo | “se spero di vincere? Chi vive

Ciclismo - Peter Sagan : ‘Le cose andranno diversamente alla Milano Sanremo’ : Non è arrivata nessuna vittoria di tappa, ma la Tirreno Adriatico ha lasciato comunque un sentimento di fiducia a Peter Sagan. L’ex Campione del Mondo ha sfiorato il successo a Foligno, battuto allo sprint da Elia Viviani, mentre nelle tappe più impegnative ha lavorato in prospettiva delle classiche finendo nelle retrovie. I risultati al di sotto del suo standard sono stati dettati anche da un programma diverso rispetto agli anni scorsi, che ha ...

Ciclismo - a tutto Viviani : “battere Sagan non era scontato - sarà il rivale più pericoloso alla Sanremo” : Lo sprinter italiano ha parlato non solo della sua vittoria nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, ma anche delle sensazioni in vista della Sanremo Prima vittoria in stagione per Elia Viviani, riuscito a prendersi la terza tappa della Tirreno-Adriatico dopo uno sprint pazzesco. Niente da fare per Sagan e Gaviria sul traguardo di Foligno, tagliato per primo dal corridore della Deceuninck-Quick Step a velocità supersonica, insostenibile ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico Viviani vince lo sprint - battuti Sagan e Gaviria : FOLIGNO - Definire storica una vittoria che non riguardi un mondiale, una classica monumento o un tappone di un grande giro è sicuramente eccessivo. La vittoria di Elia Viviani alla Tirreno-Adriatico ...

Ciclismo - Peter Sagan : “Ho perso quattro chili - ogni anno è più dura. La Sanremo - facilissima e difficilissima” : Peter Sagan è uno dei big presenti alla Tirreno-Adriatico che è scattata ieri a Lido di Camaiore con una cronometro a squadre, il tre volte Campione del Mondo sta cercando di recuperare dal malessere che lo ha colpito durante il ritiro di Sierra Nevada e ha parlato del suo stato di forma in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Pian piano va meglio, credo che ogni giorno farò un passettino e già va bene che in questa ...

Peter Sagan non ha dubbi : “nella vita è certo solo che dobbiamo morire - ci sono cose più importanti del Ciclismo” : Peter Sagan si sente più tranquillo e meno ‘obbligato’ a dimostrare il suo valore: lo slovacco convinto che nella vita esistano cose più importanti del ciclismo Dopo tre titoli iridati, sei maglie verdi conquistate al Tour de France e le oltre cento vittorie complessive ottenute in carriera, Peter Sagan sente di avere meno pressione su di se. Il leader della Bora-Hansgrohe, intervistato da ‘Ciclismo a Fondo’, ha ...

Ciclismo - Sam Bennett : 'È bello avere l'aiuto di Peter Sagan - ma ciò mette pressione' : Dopo alcuni piazzamenti d'onore, Sam Bennett ha finalmente tagliato per primo la linea del traguardo nell'ultima tappa della Vuelta a San Juan. Un momento speciale per il velocista, che aveva in Peter Sagan un grande aiutante. "È un grande sollievo vincere qui", afferma Bennett, come riportato da Cyclingnews. "È molto bello che la squadra abbia avuto così tanta fiducia in me"....Continua a leggere