Cessione Milan | il fondo Elliott punta su Bank of America Merrill Lynch

Milan - il possibile rientro di André Silva potrebbe portare alla Cessione di Cutrone : La stagione del Milan può essere considerata, almeno fino ad oggi, soddisfacente sotto il profilo dei risultati, eccezion fatta per la cocente eliminazione dall'Europa League durante la fase a gironi. Dopo aver raggiunto il terzo posto in classifica ai danni dell'Inter, la squadra di Gattuso è pronta a disputare le prossime giornate di campionato a partire dalla trasferta di Verona contro il Chievo, in attesa del derby con i "cugini" nerazzurri ...

Berlusconi : “Cessione del Milan totalmente pulita” : “Alcuni dicono ancora che le mie società abbiano soldi all’estero, che con la vicenda del Milan abbia fatto tornare soldi. Le mie società non hanno mai avuto soldi all’estero, la vendita del Milan è stata di una pulizia totale, solo uno stupido direbbe il contrario”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, ex presidente rossonero, intervistato da Stasera […] L'articolo Berlusconi: “Cessione del Milan totalmente ...

Calciomercato Napoli - i dettagli della Cessione di Hamsik al Dalian. E quel tentativo del Milan… : Le due società stanno definendo gli ultimi dettagli del trasferimento di Hamsik in Cina, che dovrebbe avvenire nel giro di poche settimane. Intanto spunta un retroscena relativo al Milan… L’avventura di Marek Hamsik con la maglia del Napoli si è praticamente conclusa, lo slovacco lascia il club azzurro dopo per trasferirsi al Dalian, società cinese che verserà diciotto milioni di euro più due di bonus nelle casse di De ...

Calciomercato Milan - il Watford dice no alla Cessione di Deulofeu : Calciomercato Milan – Grandi movimenti sia in entrata che in uscita per il club rossonero in questa sessione invernale di mercato. Infatti, se da una parte la squadra meneghina ha dovuto salutare Gonzalo Higuain, trasferitosi al Chelsea, dall’altra lo è riuscito a sostituirlo in maniera adeguata prendendo Krzysztof Piatek dal Genoa, mentre a centrocampo sono […] L'articolo Calciomercato Milan, il Watford dice no alla cessione ...

Calciomercato Inter - si profila una Cessione di Candreva : il possibile sostituto è un obiettivo del Milan : Nel caso in cui Candreva decidesse di togliere il disturbo, l’Inter si getterebbe a capofitto su un giocatore seguito dal Milan Antonio Candreva può lasciare l’Inter, le parole del suo agente Pastorello hanno sottolineato la possibilità di un addio improbabile fino a qualche mese fa. Il poco minutaggio concessogli da Spalletti però potrebbe cambiare le carte in tavola, spingendo l’Inter ad andare a caccia di un ...

Calciomercato Milan - oggi la firma di Tiago Djalò : bloccata la Cessione di Antonio Donnarumma : Il centrale portoghese arriverà oggi in Italia per firmare il nuovo contratto con il club rossonero, che intanto ha bloccato la cessione di Antonio Donnarumma Non solo Paquetà e Piatek, il Milan si assicura anche un giovane difensore portoghese classe 2000. Si tratta di Tiago Djalò, prelevato dallo Sporting CP nei giorni scorsi, al termine di un blitz utile per battere la concorrenza di United e City. LaPresse – Spada Accordi ...

Il calciomercato oggi – Benatia chiede la Cessione - il Milan chiude per Carrasco : Il calciomercato oggi – Ultimi giorni di calciomercato con trattative sempre più calde, nelle prossime ore pronti ad essere annunciati altri colpi. Il Milan non si ferma all’arrivo di Piatek, è calda infatti la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco, previste novità importanti entro le prossime 48 ore con l’intenzione di regalare a Gattuso un altro calciatore offensivo. Secondo Gianluca Di Marzio su Mehdi Benatia c’è l’Al ...