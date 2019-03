ansa

(Di sabato 23 marzo 2019) AOSTA, 23 MAR - Ildella Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, si è presentato alle 9 a Palazzo di Giustizia di Aosta per essere sentito come persona informata sui fatti dal pm Luca ...

AnsaValledAosta : Casinò, Presidente Vda in procura - Valle d'Aosta - AnsaValledAosta : Casinò, Presidente Vda in procura. Sentito come persona informata sui fatti #ANSA - AnsaValledAosta : Casinò, Presidente Vda in procura - Valle d'Aosta -