Cartoni per la pizza tossici | ispezione del ministero della Salute | alti livelli di

liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) No, inon sono salutari. Perché possono contenere Bisfenolo A, una sostanza molto nociva e bandita dall'Efsa nei prodotti come i biberon. A lanciare l'allarme una inchiesta de Il Salvagente che ha analizzato idi tre aziende, due straniere e una italiana, la spagnola Garc

NintendoItalia : Combatti in bizzarri mondi ispirati ai cartoni degli anni '30 in Cuphead di @StudioMDHR, in arrivo su… - MariaGr76672522 : RT @PunisherPie: @PiovonoRoseNoir Nessuno, solo che uno lo mangi l'altro lo usi per riempire i cartoni ??????ma volendo puoi cambiare. - PunisherPie : @PiovonoRoseNoir Nessuno, solo che uno lo mangi l'altro lo usi per riempire i cartoni ??????ma volendo puoi cambiare. -