Campionati Italiani Assoluti Cortina – Marta Bassino strappa lo scettro del gigante

Sci alpino – Campionati Italiani femminili : splendida Bassino nella prima manche del gigante : Campionati italiani a Cortina, grande Bassino nella prima manche del gigante: Bertani seconda a 52 centesimi, Brignone a 1″47 Grande prima manche di Marta Bassino nel gigante femminile valido per i Campionati italiani assoluti in corso a Cortina. La piemontese ha fatto registrare nettamente il miglior tempo chiudendo la prova in 1’19″51 con 52 centesimi di vantaggio su Luisa Bertani e 1″47 su Federica Brignone, ...

Snowboard – Presentati a Salice i Campionati Italiani assoluti di Piancavallo 2019 : Campionati italiani assoluti di Snowboard Piancavallo 2019. A Sacile si é tenuta la presentazione ufficiale dell’evento. In arrivo atleti anche dalla Cina, Corea e Giappone Venerdì 22 marzo, la sala del ballatoio Biglia del Palazzo Ragazzoni-Flangini di Sacile ha ospitato la presentazione ufficiale dei Campionati italiani assoluti di Snowboard che si terranno dal 25 al 31 marzo 2019 a Piancavallo. A prendere la parola, per primi, ...

Sci alpino - infortunio a Christof Innerhofer nel corso dei Campionati Italiani : si sospetta la rottura del crociato : Sulle nevi di Cortina d’Ampezzo si stanno disputando in questi giorni i Campionati Italiani di sci alpino a chiosa della stagione agonistica. Dopo l’oro nella discesa libera, Matteo Marsaglia ha concesso il bis in superG, precedendo di 37 centesimi lo svedese Mattias Roenngren, che era comunque fuori classifica agli Assoluti, il campione del mondo ad Are (Svezia) Dominik Paris e Mattia Casse, entrambi terzi con 63 centesimi di ritardo. Una ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Marsaglia vince anche in Super-G - sorpresa Tschurtschenthaler in slalom : Dopo l’oro in discesa libera, Matteo Marsaglia ha conquistato la vittoria anche nel Super-G dei Campionati Italiani di sci alpino a Cortina. Il 33enne dell’Esercito ha bissato il successo della passata stagione in supergigante, imponendosi con il tempo di 1’20’29. Al secondo posto a 37 centesimi ha concluso lo svedese Mattias Roenngren, che era comunque fuori classifica agli Assoluti. La medaglia d’argento, infatti, ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Christof Innerhofer concede il bis in combinata : Christof Innerhofer si laurea per il secondo anno consecutivo Campione Italiano nella combinata maschile. Agli assoluti di Cortina l’altoatesino ha rispettato il pronostico iniziale, mettendosi al collo la medaglia d’oro. Innerhofer ha sfruttato anche l’assenza in slalom di Matteo Marsaglia, vincitore al mattino del titolo in discesa, e di Dominik Paris, terzo al traguardo. Innerhofer aveva un enorme vantaggio rispetto agli ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Matteo Marsaglia beffa Innerhofer e Paris : Epilogo a sorpresa per quanto riguarda i Campionati italiani di sci alpino nella discesa libera al maschile: sulla nuova pista di Cortina, la Vertigine, che ospiterà i Mondiali nel 2021, ad imporsi è il veterano Matteo Marsaglia. L’atleta romano, già vincitore nella specialità nel 2011 e 2015, è riuscito a beffare tutti i rivali partendo con il pettorale numero 2. Costretti ad arrendersi i due uomini più attesi in una gara decisa davvero ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Dominik Paris e Christof Innerhofer in risalto nelle prove - testata la pista dei Mondiali di Cortina : A Cortina d’Ampezzo si conclude la lunga stagione dello sci alpino con i Campionati Italiani. Oggi sono andate in scena le prove cronometrate della discesa libera maschile e si sono messi subito in luce Dominik Paris e Christof Innerhofer sulla nuova pista Vertigine, quella che ospiterà i Mondiali 2021. Il Campione del Mondo di superG ha realizzato il tempo di 1:27.24 precedendo l’arrembante Mattia Casse di 27 centesimi e Christof ...

Sci alpino – Campionati Italiani Assoluti di Cortina - Paris e Innerhofer super nelle due prove di discesa : Paris e Innerhofer fanno i migliori crono nelle due prove della discesa degli Assoluti di Cortina Dominik Paris non sembra ancora pago dei successi raccolti durante la stagione e si è presentato in prova a Cortina, sulla nuova pista Vertigine, con l’intenzione di far valere la legge del più forte. La pista che ospiterà le gare veloci maschili alle Finali di Coppa del mondo 2020 e ai Campionati del mondo del 2021 ha decretato oggi i ...

Sci alpino - domani scattano i Campionati Italiani Assoluti di Cortina : il programma completo : Al via i Campionati Italiani Assoluti di Cortina, Paris il protagonista più atteso: il programma dettagliato Il protagonista assoluto sarà senz’altro Dominik Paris, campione del mondo e fresco vincitore della Coppa di superG alle recenti Finali di Soldeu. Il carabiniere della Val d’Ultimo, 29 anni, ha appena portato a termine la miglior stagione della sua carriera, costellata da sette successi e altri tre podi nel circus di ...

Campionati Italiani Assoluti di Snowboard 2019 : venerdì 22 marzo la presentazione a Sacile : Tutto pronto per i Campionati Italiani Assoluti di Snowboard 2019: venerdì 22 marzo ci sarà la presentazione ufficiale a Sacile Mancano ormai pochi giorni al via dei Campionati Italiani Assoluti di Snowboard 2019, che si terranno a Piancavallo dal 25 al 31 marzo. C’é grande attesa per vedere all’opera gli azzurri ed i campioni internazionali che si cimenteranno sui tracciati della località dell’avianese, nelle quattro ...

Carrara - Campionati Italiani di Geografia all’istituto Zaccagna : info : Sabato 23 Marzo presso l’istituto Zaccagna di Carrara, si svolgerà la nuova edizione dei Campionati italiani di Geografia. Una materia quando mai attuale e preziosa nella nostra società. In un’epoca in cui i giovanissimi scendono in piazza per chiedere opportuni provvedimenti da parte delle istituzioni contro i cambiamenti climatici, questa sublime materia è paradossalmente martirizzata, se non addirittura annullata. Carrara, il ...

Tuffi - Campionati Italiani 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 29 al 31 marzo a Torino andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti Indoor Open di Tuffi nella Piscina Monumentale piemontese. Una rassegna nazionale importante per sondare la condizione dei nostri atleti in vista degli impegni internazionali che culmineranno con i Mondiali 2019 in luglio. Giovanni Tocci e soci saranno, quindi, chiamati a dare delle risposte sulle proprie rotazioni, rese più impegnative visto che gli avversari hanno ...

Campionati Italiani di ciclismo su strada : dal 28 al 30 giugno nell’Appennino parmense : ciclismo: dal 28 al 30 giugno nell’Appennino parmense si disputeranno i Campionati italiani su strada Una grande tradizione che si rinnova. L’Emilia-Romagna, terra di grandi campioni – da Ercole Baldini a Vittorio Adorni, fino a Marco Pantani, per citarne solo alcuni – è protagonista della stagione ciclistica 2019. Dal 28 al 30 giugno prossimi, gli atleti del pedale si daranno appuntamento in Alta Val Taro, ...