Campionati Geografia | trionfa scuola di Sanremo E Gabbani saluta gli studenti - Video

Carrara - Campionati italiani di Geografia all’istituto Zaccagna : info : Sabato 23 Marzo presso l’istituto Zaccagna di Carrara, si svolgerà la nuova edizione dei Campionati italiani di Geografia. Una materia quando mai attuale e preziosa nella nostra società. In un’epoca in cui i giovanissimi scendono in piazza per chiedere opportuni provvedimenti da parte delle istituzioni contro i cambiamenti climatici, questa sublime materia è paradossalmente martirizzata, se non addirittura annullata. Carrara, il ...