Calcio | Lionel Messi si infortuna durante Argentina-Venezuela | problema agli adduttori

(Di sabato 23 marzo 2019)si ètol'amichevole tra la suae ilche si è disputata al Wanda Metropolitano di Madrid (vittoria per 3-1). La Pulce ha accusato un fastidiocome ha comunicato la FederAlbiceleste e dunque salterà il match col Marocco in programma la prossima settimana. L'attaccante ritornava in Nazionale a otto mesi di distanza dalla debacle dei Mondiali ma il campo non gli ha sorriso e gli ha portato in dote il riacutizzarsi della pubalgia. Il calciatore si sottoporrà a nuovi esami per determinare l'entità dell'infortunio e per capire se potrà giocare con la ma del Barcellona alla ripresa della Liga (il 30 marzo è previsto il derby catalano con l'Espanyol).

