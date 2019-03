Calcio femminile | Serie A 2019 | Juventus-Fiorentina | l’Allianz Stadium completamente

oasport

(Di sabato 23 marzo 2019) La notizia era nell’aria ed oggi se ne ha conferma: il match valido per il 19° turno del campionato didiA tra lae lasarà uno spettacolo senza precedenti per il movimento delle donne in Italia. L’Allianz, che per la prima volta ospiterà un match del torneo nazionale riservato alle calciatrici, saràesaurito.Saranno infatti circa 39mila gli spettatori presenti alla gara. Una vera e propria corsa all’ultimo tickets per godere dello spettacolo dal vivo. Uno show gratuito e quindi da considerare come tale, non paragonabile a Juve-sul versante maschile, in una chiave puramente economica, tenuto conto dell’incasso di 1,6 milioni di euro del match citato. Ma, in questo caso, la funzione è culturale e promozionale. Si vuol mettere in vetrina il movimento attraverso la partita di cartello ...

JuventusFCWomen : Verso la Première | ?? Tuija Hyyrynen: «Giocare qui sarà grande per noi, ma anche per tutto il calcio femminile in g… - SkySport : ???? #SerieAfemminile ?? #JuventusFiorentina ?? Domenica 24 marzo ?? #SkySport Serie A e #SkySport Uno #SkySerieAF… - JuventusFCWomen : ?? Aurora Galli: '?? Domenica ci piacerebbe il pienone, riempire lo stadio e avere il calore dei nostri tifosi. Sareb… -