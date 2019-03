Calcio femminile | Serie A 2019 | il Milan si impone in trasferta contro l’Orobica

oasport

(Di sabato 23 marzo 2019) In attesa del big match tra Juventus e Fiorentina che godrà della cornice prestigiosa dell’Allianz Stadium di Torino e del confronto al “Tre fontane” tra Roma e Atalanta Mozzanica, si sono tenuti quattro incontri del 19° turno del campionato didiA 2018-Ilha centrato il bersaglio grosso e si è imposto grazie ad una rete al 24′ di Valentina Giacinti. Tre punti che consentono alla compagine allenata da Carolina Morace di portarsi a -1 dalle viola (seconde in classifica). Risponde presente anche la Florentia che, dopo il ko proprioil, supera 3-0 il Pink Bari in casa con la doppietta di Deborah Salvatori Rinaldi e la marcatura di Nocchi. Biancorosse quinte a 26 punti, in coabitazione con Mozzanica e Sassuolo, vittorioso 3-2 nell’impegnativadi Veronal’Hellas. In gol per le emiliane due ...

JuventusFCWomen : Verso la Première | ?? Tuija Hyyrynen: «Giocare qui sarà grande per noi, ma anche per tutto il calcio femminile in g… - SkySport : ???? #SerieAfemminile ?? #JuventusFiorentina ?? Domenica 24 marzo ?? #SkySport Serie A e #SkySport Uno #SkySerieAF… - JuventusFCWomen : ?? Aurora Galli: '?? Domenica ci piacerebbe il pienone, riempire lo stadio e avere il calore dei nostri tifosi. Sareb… -