Calcio | Christian Panucci esonerato da CT dell’Albania Decisivo il ko contro la Turchia

oasport

(Di sabato 23 marzo 2019)è statoe non sarà più il CT dell’Albania. La Federdi Tirana ha comunicato la sua decisione dopo la sconfitta maturata ieri sera in casala(0-2) nel primo indelle qualificazioni agli Europei 2020. L’ex romanista era arrivato nel luglio 2017 per sostituire Gianni De Biasi ma i risultati non sono stati dei migliori,Andorra la squadra sarà guidata da Ervin Bulku e Sulejman Mema ma nelle prossime settimane si dovrà trovare un nuovo sostituto.Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

repubblica : Albania: esonerato Christian Panucci, fatale il ko con la Turchia - ilnapolionline : Ufficiale - Turchia fatale, Panucci non è più il ct dell' Albania - spaziocalcio : UFFICIALE: l'#Albania ha esonerato Christian #Panucci, dopo una sola partita di qualificazione a #EURO2020 -