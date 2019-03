Bus incendiato | Salvini ' provoca' il piccolo Rami | ' Vuole lo Ius Soli? Si faccia eleggere'

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) "Apiace lo ius? Potrà prendere questa decisione quando si farà fattoin Parlamento" Con questa battuta, che ha sollevato non poche critiche e polemiche (soprattutto sui social) il ministro dell'Interno Matteo, a margine del Forum di Confcommercio in programma oggi a Cernobbio, ha chiuso qualsiasi ipotesi di modifica della legge.La richiesta del ragazzino-eroeShehata, 14 anni il prossimo luglio, è nato in Italia da genitori egiziani, ma non è italiano. Potrà diventarlo tra quattro anni, al compimento della maggiorenne età., però non è un ragazzino qualunque, qualche giorno fa, con i suoi compagni di scuola Adam e Ricky, è riuscito a salvare i 53 studenti in balia della follia criminale dell'autista Ousseynou Sy. L'uomo di origini senegalesi, nato in Francia 47 anni fa, ha dirottato il bus partito da Crema sul quale viaggiava, lungo la Paullese e ...

petergomezblog : Bus incendiato a Milano, Viminale pronto a dare cittadinanza al 13enne Rami dopo la proposta di Di Maio: Il leader… - repubblica : I genitori di Ramy e Adam: 'I nostri figli, piccoli eroi italiani senza cittadinanza' - _Carabinieri_ : I #Carabinieri di San Donato Milanese hanno arrestato l'autista di un bus di una scuola media. Aveva prelevato 51 a… -