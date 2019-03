Bus di turisti in fiamme | 26 morti e 28 feriti

Cina - Bus turisti in fiamme : 26 morti : 04.26 Un incendio su un autobus turisti co che percorreva un'autostrada nella Cina centrale ha provocato 26 morti e 30 feriti. La notizia è stata riferita oggi dalle autorità locali. Al momento non si hanno informazioni sulla dinamica dell'accaduto.

Andiamo a BlockBuster - in anteprima il video retrofuturistico de La Discoteca : Il duo italiano La Discoteca si tuffa in un viaggio retrofuturistico fatto di un mondo tridimensionale che riporta agli anni Ottanta di Tron – tra grattacieli fucsia e DeLorean fiammanti – per il loro singolo d’esordio. Un video animato e fortemente nostalgico, che prende tutti gli elementi tipici del pop elettronico e li condensa in una storia d’amore. Questa prima traccia è in uscita per Costello’s e distribuita in digitale ...