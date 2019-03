Bruno Vespa | Lega e M5s sempre più distanti | dopo le elezioni europee si tornerà al voto

Bruno Vespa replica a Carlo Freccero : "Comando in Rai? Non siamo ridicoli" : Scontro a distanza - e fra titani - quello in scena oggi fra il giornalista Bruno Vespa e il direttore di Rai2 Carlo Freccero, intervenuto nelle scorse ore in Commissione Vigilanza per rispondere alle domande dei parlamentari e commentare alcune delle critiche mossegli da quando si è insediato alla guida della rete. Tra gli argomenti più spinosi, il sonoro insuccesso di ascolti di Povera Patria, l'appuntamento del venerdì con ...

Carlo Freccero : "Mi sono dovuto inchinare - in Rai comanda ancora Bruno Vespa. E so che pagherò le conseguenze" : "È sbagliato il venerdì per Povera Patria, che doveva infatti andare il mercoledì. Ma io ho dovuto inchinarmi al coordinamento dei palinsesti, perché Bruno Vespa non vuole contro-programmazione. Basta, mi sono liberato. E già so che pagherò questa affermazione". Carlo Freccero, riporta l'Adnkronos,

Bruno Vespa : il duello rusticano Luigi Di Maio-Matteo Salvini e la doppia scorciatoia per evitare la crisi : "In altri tempi, la crisi sarebbe stata già aperta". Ma, sostiene Bruno Vespa, "una resa dei conti" adesso "non conviene a nessuno". E non conviene a Luigi Di Maio perché "vista la indisponibilità del Pd ad allearsi con il M5s, la crisi porterebbe alle elezioni anticipate. E il Movimento finirebbe a

Fabio Fazio e Bruno Vespa - la bomba di Dagospia : "La Rai taglia i compensi" - le loro reazioni : La Rai - spara un gossip di Dagospia - ha chiesto a Fabio Fazio e Bruno Vespa di tagliare i compensi del 20 per cento. La reazione? Pare che il conduttore di Che tempo che fa sia d'accordo, Vespa un po' meno. Nel corso di una intervista, Fazio è entrato più nel merito del suo stipendio: "Due milion

Bruno Vespa : "Il piano segreto di Matteo Renzi - senatore fantasma" : Alle primarie del Pd ci sono tre candidati, Nicola Zingaretti che "rappresenta la sinistra del partito, Maurizio Martina il centro e Roberto Giachetti la destra", scrive Bruno Vespa nel suo editoriale sul Giorno. "La distinzione più marcata fra i tre candidati deriva dalla maggiore o minore distanza

Laurea ad honorem all'enologo Cotarella : le testimonianze di Bruno Vespa - Luciano Pignataro e Domizio Pigna : ... a seguire la laudatio del direttore del Dipartimento di Diritto Economia Management e Metodi quantitativi di Unisannio Giuseppe Marotta. La lectio magistralis di Riccardo Cotarella è in programma ...

Bruno Vespa : "Matteo Salvini - il forno apparentemente non espugnabile con Luigi Di Maio. E Silvio Berlusconi" : Come Andreotti, Matteo Salvini "ha due forni: quello regionale con Berlusconi e Meloni è più importante del forno regionale craxiano. Il centrodestra governa insieme in otto regioni ed è in pole position in altre tre. Il forno romano con Di Maio è apparentemente inespugnabile". apparentemente, appun

Vittorio Feltri bacchetta Bruno Vespa : "Attilio Fontana circondato da sudisti" : Mercoledì sera Porta a Porta ha organizzato un dibattito sulla autonomia richiesta, tramite referendum, da Lombardia, Veneto ed Emilia. Vespa è un maestro nel campo dei confronti televisivi e non abbiamo nulla da rimproverargli. Ma la discussione che si è sviluppata nello studio era sbilanciata. Gli

Sanremo - Virginia Raffaele e Fabio Fazio imitano Ornella Vanoni e Bruno Vespa a Che tempo che fa : A Che tempo Che Fa su Rai1, un divertente scambio di battute tra Fabio Fazio e Virginia Raffaele rispettivamente nei panni di Bruno Vespa e Ornella Vanoni. L'articolo Sanremo, Virginia Raffaele e Fabio Fazio imitano Ornella Vanoni e Bruno Vespa a Che tempo che fa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Che tempo che fa - l'agguato di Fabio Fazio a Bruno Vespa : in studio c'è Virginia Raffaele e lui... : Il siparietto di Fabio Fazio e Virginia Raffaele , di per sé, è anche godibile. Lo 'speciale Sanremo' di Che tempo che fa vede in studio la conduttrice dell'Ariston e sprigiona tutta la sua forza, ...

Bruno Vespa - la rivelazione inquietante sull'aereo di Conte : mentre la Francia ritirava l'ambasciatore... : Insomma, in un momento delicatissimo per gli equilibri del Paese, Giuseppe Conte , Sergio Mattarella ed Enzo Moavero Milanesi erano di fatto tagliati fuori dal mondo. Niente wi-fi. Niente possibilità ...