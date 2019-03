Brindisi | tragedia della strada | perdono la vita tre giovani ragazzi di 18 | 19 e 17 anni

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) Una terribilesi è verificata questa notte intorno alle ore 2:30 nelno, sull'arteria provinciale che collega i paesi di Cellino San Marco e San Pietro Vernotico. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, si è trattato di un incidente frontale, il quale purtroppo non ha lasciato scampo a tressimi, due ragazze e un ragazzo, tutti residenti in tre diverse localitàprovincia, incluso lo stesso comune capoluogo. Le vittime sono Sarah Pierri, 18, residente a Tuturano (frazione di), Davide Cazzato, 19die Giulia Capone, la più giovane delle vittime con i suoi 17, residente a San Pietro Vernotico. Il sinistro ha visto coinvolte in tutto sei persone, che viaggiavano su due diverse vetture, una Fiat Grande Punto con a bordo cinque, e una Chevrolet Cruze condotta da un 72enne di Trepuzzi, che però è ...

