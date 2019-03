Brindisi | incidente stradale San Pietro | il sindaco | ' Vicini a famiglie delle vittime'

Incidente a Brindisi - morti tre ragazzi di ritorno dalla la festa di compleanno : di Cristina Pede Scontro tra due auto sulla strada che collega San Pietro Vernotico a , in provincia di : tre ragazzi hanno perso la vita. I giovanissimi Davide Cazzato , di 19 anni, di Brindisi, ...

Incidente a Brindisi - strage di ragazzi dopo la festa di compleanno : di Cristina Pede Scontro tra due auto sulla strada che collega San Pietro Vernotico a , in provincia di : tre ragazzi hanno perso la vita. I giovanissimi Davide Cazzato , di 19 anni, di Brindisi, ...

Tre ragazzi morti in un incidente stradale nel Brindisino : Tre ragazzi sono morti la scorsa notte in un incidente stradale sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi.Le vittime sono Davide Cazzato, 19 anni, Sarah Pierri, 18 anni, e Giulia Capone, di 17, di Brindisi e Tuturano. Altre due persone sono rimaste ferite e sono in gravi condizioni in ospedale. Viaggiavano insieme su una Fiat Punto che si è scontrata con una Chevrolet Tacoma il cui ...

Tragedia nella notte : tre ragazzi perdono la vita in un incidente stradale - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Tre ragazzi sono morti la scorsa notte in un incidente stradale sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Le vittime sono Davide Cazzato, 19 anni, ...

Brindisi - la strage dei 18enni dopo la festa di compleanno : 3 morti in un incidente alle 2 di notte : Tragedia sulla provinciale alle porte di San Pietro Vernotico nei pressi dello svincolo di Cellino San Marco. Feriti due ventenni seduti davanti e il conducente dell'altra auto

Brindisi - la strage dei 18enni che tornavano da una festa : 3 morti in un incidente alle 2 di notte : Tragedia sulla provinciale alle porte di San Pietro Vernotico nei pressi dello svincolo di Cellino San Marco. Feriti due ventenni seduti davanti e il conducente dell'altra auto

Incidente mortale in Thailandia : psicologa di Brindisi e fidanzato di Lecce schiacciati da cisterna : Erano insieme su una moto, in giro come turisti in Thailandia. L'avevano sognata mille volte Ilaria Rizzo, 37 anni, psicologa di Brindisi, e Giuliano De Santis, 41 anni, imprenditore di Lecce: sono ...

Brindisi - incidente sulla strada per il mare : 3 morti - Manuela vestita da sposa per i funerali : Tre le vittime di un tragico incidente stradale avvenuto sabato nella provincia di Brindisi. Dolore e incredulità ai funerali di una donna di San Pietro Vernotico, la quarantaduenne Manuela Vigneri, e della coppia di coniugi di Cellino San Marco, Giuseppe Ferulli e Alessandra Leuzzi, genitori di tre figli.Continua a leggere