Brexit | pro-Remain in piazza a Londra per chiedere secondo referendum | siamo un milione 

Brexit : marcia di protesta a Londra 'Vogliamo l'Ue' : Gremita la manifestazione di protesta contro la Brexit in corso a Londra, con migliaia di persone radunatesi presso la centralissima Park Lane e in marcia verso Parliament Square a Westminster da Hyde ...

Xi Jinping a Roma e gli effetti della mini proroga della Brexit : Qui si parte istituzionali assai. Fruttuoso, e ci crediamo, ma non possiamo non pensare anche alle arance. Eccole, affidate all'e-commerce, tuttavia bando ai pregiudizi, perché sono buone anche le arance non rosse, quelle, appunto, arancioni (e se hanno dato il nome al colore ci sarà una rag

Brexit - Ungaro : Italia poteva fare di più ma siamo pronti : Roma, 22 mar., askanews, - "Nel Regno Unito sono divisi e adesso si vedrà se si darà luogo ad una uscita disordinata o ordinata del Regno Unito dalla Unione Europea. Se si sceglierà una estensione ...

Brexit : mini-proroga dall'Ue fino al 22 maggio : l'ultimatum di Bruxelles: Londra accetti l'ultimo accordo, altrimenti fuori entro il 12 aprile. May dovrà ancora una volta passare per il sì di Westminster

Brexit : Consiglio Europeo - via libera condizionato alla proroga a maggio : In risposta, il Consiglio Europeo approva lo strumento relativo all'accordo di recesso e la dichiarazione congiunta integrativa della dichiarazione politica concordati tra la Commissione europea e il ...

Brexit - il rinvio della Ue : proroga fino al 22 maggio - : La decisione dopo il vertice dei leader dell'Unione. Scadenza al 22 maggio, se i Comuni voteranno positivamente sull'intesa di divorzio entro settimana prossima. In caso di bocciatura, Londra dovrà ...

Brexit - Ue concede una proroga a Londra : “Tutte le opzioni aperte fino al 12 aprile” : Bruxelles concederà a Londra una proroga sulla Brexit che prevede una scadenza limite al 22 maggio condizionata al voto positivo di Westminster sull'accordo di divorzio. È quanto prevede l'accordo dei 27 leader Ue. In caso di bocciatura Londra dovrà indicare entro il 12 aprile come intende comportarsi con il voto delle Europee.Continua a leggere

Brexit : l'Ue concede la proroga al 22 maggio - ma solo con l'ok all'accordo : In caso di bocciatura, Londra dovrà indicare entro il 12 aprile come intende comportarsi con il voto delle Europee

Brexit - l’offerta Ue : proroga al 22 maggio Ma adesso tocca a Londra dire di sì : Accordo dei 27 leader al vertice europeo. In caso di bocciatura Londra dovrà indicare come intende comportarsi col voto delle Europee entro il 12 aprile

Brexit - la Ue propone mini-proroga al 22 maggio. Ma serve ok di Londra : Il Consiglio europeo propone una mini-proroga della Brexit al 22 maggio, a condizione che il Parlamento inglese approvi l’accordo di divorzio la prossima settimana. «Poiché il Regno Unito non intende organizzare le elezioni per il Parlamento europeo, non sono possibili proroghe oltre quella data». Lo prevede la bozza del testo delle conclusioni sulla Brexit circolata - riferiscono fonti diplomatiche europee - tra i 27 capi di ...

Brexit - Ue : mini-proroga se ok a Londra : 19.04 "Il Consiglio europeo si impegna a concordare, prima del 29 marzo, una proroga breve sulla Brexit fino al 22 maggio, se l'Accordo di divorzio sarà approvato a Westminster la prossima settimana. Poiché il Regno Unito non intende organizzare le elezioni per il Parlamento europeo, non sono possibili proroghe oltre quella data". Lo prevede la bozza del testo delle conclusioni sulla Brexit circolata, riferiscono fonti diplomatiche europee, ...

Brexit - leader Ue compatti : sì al mini-rinvio solo se Londra approva l'intesa : Al via il Consiglio europeo che deve rispondere alla richiesta di Theresa May di una proroga della Brexit dal 31 marzo al 30 giugno. Stando alle dichiarazioni dei leader all'arrivo a Bruxelles, l'...

Brexit - May chiede un rinvio al 30 giugno. Tusk : proroga possibile se c'è l'accordo : Un rinvio della Brexit fino al 30 giugno e un nuovo voto sull'accordo di uscita, già bocciato due volte. Questo il piano di Theresa May per uscire dalla profonda crisi costituzionale e politica in cui si è cacciato il Paese, quando mancano, in teoria, appena nove giorni al termine del 29 marzo. Una proposta che a Westminster scontenta tutti. Mentre a Bruxelles il Presidente del ...

Brexit : 'Theresa May chiederà una proroga breve dell'articolo 50 alla Ue' : Theresa May 'non chiederà un lungo rinvio della Brexit all'Unione europea'. Lo ha dichiarato a Bbc una fonte vicina al governo di Londra. Downing Street dichiara che la premier ha condiviso la '...