Brexit nel caos | a Londra oltre un milione di persone in marcia per un nuovo referendum

Brexit nel caos - Londra invasa dalla marcia per un nuovo referendum : Centinaia di migliaia di manifestanti invadono con la People march’s vote, l’iniziativa per chiedere un secondo referendum sulla Brexit. Il divorzio dalla Ue si fa sempre più ingarbugliato: ora May potrebbe rinunciare a un nuovo voto sul suo accordo, spianando la strada (anche) a una Brexit no-deal il 12 aprile. Raccolti 4,2 milioni di firme per chiedere il ritiro dell’articolo 50...

Brexit nel caos - Londra paralizzata dalla marcia per un nuovo referendum : Fra gli endorsement pubblici ci sono quelli di diversi esponenti del mondo delle imprese e della finanza, incluso l'appello - come sempre - sopra le righe del magnate Richard Branson : «Siamo vicini ...

Brexit : la petizione per la permanenza nell’UE raggiunge mezzo milione di firme : Sono oltre mezzo milione le firme raccolte nel Regno Unito per la petizione che chiede la revoca dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona, revoca che implicherebbe la permanenza di Londra nell’UE. Il picco di sottoscrizioni è avvenuto poco dopo il discorso alla nazione pronunciato mercoledì sera da Theresa May, la quale ha affermato che l’accordo di ritiro con l’UE ha il supporto dell’opinione pubblica e ha invitato ...

Smarriti nel limbo della Brexit : ... spiega che trentatré mesi dopo il referendum sulla Brexit, il Regno Unito rimane amaramente diviso sulle modalità dell'uscita dell'Unione Europea, ovvero il più grande blocco commerciale del mondo . ...

Rinnovo della GACS sarà inserito nel decreto sulla Brexit : Nel 2019 sono attese transazioni su crediti deteriorati per circa 50 miliardi, livello di assestamento dopo il picco dello scorso anno. Una delle principali determinanti di questi volumi è sicuramente da ricercarsi nella Garanzia Sugli Attivi Cartolarizzati (GACS). Si tratta di una formula di garanzia su alcune classi di titoli emessi da veicoli di cartolarizzazione, che attenuano significativamente gli oneri da cessione per gli istituti di ...

Coldiretti : la Brexit fa volare nel 2019 l’export di cibo in Italia : La paura della Brexit fa volare del 17,3% le esportazioni di prodotti alimentari Made in Italy nel 2019 in Gran Bretagna dove è corsa agli acquisti per fare scorte di cibo e bevande Italiane per il timore dell’arrivo di dazi e ostacoli amministrativi con lo scadere del termine del 29 marzo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero che a gennaio fanno registrare Oltremanica un balzo record per ...

[Il retroscena ] Governo ancora battuto e Gb nel caos : i nodi e i possibili scenari di una Brexit infinita : La politica nazionale britannica si è schiantata su questo ostacolo. La May ci riprova Forse si schianterà, una volta di più, la prossima settimana. La May, infatti, ha deciso di ripresentare l'...

Brexit - Bruxelles : 'Se ancora nell'Ue la Gran Bretagna dovrà votare a maggio' : Dopo lo strappo, resta il caos. Il Parlamento britannico ieri ha provato ad allontanare lo spettro di una traumatica Brexit No deal , dopo la bocciatura dell'intesa di divorzio negoziato dalla May con ...

Londra rimane nella Ue. La Brexit sarà rinviata a data da destinarsi : Braccia aperte verso Londra. Il presidente del Consiglio europeo chiederà ai 27 Stati membri di “aprirsi” ad una proroga dei

Brexit-Cina nel menù al Colle - raccordo Conte-Mattarella per Ue : La Brexit sopra ogni altra cosa nella colazione di lavoro oggi al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del governo guidata dal premier Giuseppe Conte. Un confronto consueto prima dello svolgimento del Consiglio europeo. Un incontro che da sempre tratta i temi principali oggetto dei summit europei e che quindi, come si apprende, ha affrontato (oltre alla Brexit) anche l'altro tema di attualità - che in ...

Salta la Brexit : Londra per ora rimane nell’Unione Europea : Clamoroso a Londra. La Camera dei Comuni ha bocciato per la seconda volta l’accordo sulla Brexit patrocinato dal governo Tory

Brexit - Gran Bretagna nel caos : Parlamento boccia proposta May : Nuova sonora sconfitta sulla Brexit per la premier britannica, Theresa May . I deputati a Westminster hanno bocciato l'accordo di divorzio dall'Ue, da lei siglato con Bruxelles, 242 a favore e 391 ...

Brexit - Parlamento britannico boccia l’accordo per l’uscita dall’Ue : Gran Bretagna nel caos : Dopo il voto negativo di metà gennaio, i parlamentari di Westminster hanno ribadito il loro no a bocciando anche la nuova proposta avanzata dalla Premier britannica Theresa May.Continua a leggere

Brexit - Gran Bretagna nel caos : ?Parlamento boccia proposta May : Nuova sonora sconfitta sulla Brexit per la premier britannica, Theresa May. I deputati a Westminster hanno bocciato l'accordo di divorzio dall'Ue, da lei siglato con Bruxelles, 242 a favore e 391 contro. A metà gennaio, sul primo accordo siglato da May con i negoziatori Ue votarono contro 202 deputati britannici. La sconfitta stavolta è più pesante di quanto si attendesse. "Mi spiace profondamente, domani si voterà sull'uscita del Regno Unito ...