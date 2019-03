Brexit | la grande marcia a Londra per chiedere un secondo referendum | «Siamo 1 milione»

Brexit - il capo negoziatore Barnier : <br> "Rischio di 'No Deal' mai stato così grande" : Il francese Michel Barnier, capo negoziatore dell'UE per la Brexit, oggi ha commentato il voto di ieri della Camera dei Comuni britannica che ha bocciato il nuovo accordo raggiunto da Theresa May e ha detto che il "il voto di ieri sera prolunga e aggrava una grande incertezza e "il rischio No Deal non è mai stato così grande", chiedendo di non sottovalutarlo. Barnier ha aggiunto:"Invitiamo in modo solenne tutte le parti interessate a ...