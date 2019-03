Brexit | centinaia di migliaia in marcia a Londra per chiedere un altro referendum

Brexit - centinaia di migliaia manifestano a Londra per chiedere lo stop all’uscita dall’Ue e un secondo referendum : La coda del corteo all’arco di Wellington, il corpo che costeggia Hyde Park fino a Trafalgar Square e giù fino a Parliament Square, di fronte a Westminster. Sono centinaia di migliaia le persone scese in strada a Londra per chiedere lo stop alla Brexit e invocare un secondo referendum. In strada sventolano bandiere dell’Unione europea, britanniche e scozzesi, fra cartelli e slogan come: “Revochiamo l’articolo 50”, ...