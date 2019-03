Bonus telefono 2019 | requisiti Isee e minuti gratis | come averlo

termometropolitico

(Di sabato 23 marzo 2019)Non sololuce e gas ma anche: lo conoscono in pochi ed è applicabile solo per i clienti TIM. Vediamo meglio di che si tratta. L’agevolazione è stabilita dall’AGCom ed è riservata a soggetti con basso reddito. La finalità è l’accesso alla rete fissa soggetto agli obblighi di Servizio Universale., in cosa consistono le agevolazioni Ilè applicabile solo sul servizio telefonico riferita alla prima abitazione su rete tradizionale (RTG) con attiva l’offerta VOCE.Cosa è previsto? Rispetto alle condizioni dell’offerta VOCE di TIM, per il servizio di accesso alla rete fissa che prevedono un canone di abbonamento mensile di 18,87€ (IVA inclusa) e le chiamate verso fissi e cellulari nazionali a 10 cent/minuto (IVA inclusa), senza scatto ...

AmazonHelp : @outroperson La differenza dovrebbe essere rimborsata in automatico. Se non dovessi ricevere il residuo del tuo bon… - jobinformatori : Nordic Pharma ricerca Key Account Managers Nord Italia. CCNL, auto, PC, telefono, rimborso spese, bonus, PER INFO… - AdiToscana : RT @adiconsum: #bonus #telefono che cos'è e come funziona ?? -