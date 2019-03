ilfogliettone

(Di sabato 23 marzo 2019) "Una notizia tanto attesa da tutti quelli che si sono battuti perché lo Stato mettesse la parola 'fine' ad un capitolo nerissimo della storia del nostro Paese". Così afferma il ministro della giustizia, Alfonso, in un post su Facebook in merito allo scioglimento delladel. Nel centro, fondato nel '77 - si ricorda - furono molti gli episodi di molestie sessuali e pedofilia. Secondo quanto emerso dalle vicende giudiziarie e da tre commissioni di inchiesta regionale e nazionale, all'interno della struttura si commisero abusi psicologici e sessuali nei confronti di minori e disabili che erano stati dati in affidamento dal Tribunale dei minori alla comunità.Il ministrospiega: "Abusi, maltrattamenti e altri reati si sono consumati per tanti anni nei confronti di bambini innocenti che lo Stato avrebbe dovuto proteggere. Il commissariamento deciso dal ...

ilfogliettone : Bonafede: fondazione del Forteto verrà sciolta - -