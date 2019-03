Bologna - morti due ragazzi caduti dall'ottavo piano : orrore sotto gli occhi dei vicini : caduti a Bologna e morti sotto gli occhi dei vicini. Due ragazzini sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono...

Bologna - Volo dall'ottavo piano : morti due ragazzini : T ragedia a Bologna , dove due ragazzini, di 11 e 14 anni , sono morti dopo essere essere precipitati dall'ottavo piano di un palazzo della periferia del capoluogo emiliano, via Quirino di Marzio. ...

Bologna - morti ragazzi di 11 e 14 anni caduti dall'ottavo piano : orrore sotto gli occhi dei vicini : caduti a Bologna e morti sotto gli occhi dei vicini stamani. Due ragazzini di 11 e 14 anni sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i...

Bologna - morti ragazzi di 11 e 14 anni caduti dall'ottavo piano : orrore sotto gli occhi dei vicini : caduti a Bologna e morti sotto gli occhi dei vicini stamani. Due ragazzini di 11 e 14 anni sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i...

Bologna - morti due fratellini caduti dall'ottavo piano. «Inutili i tentativi di rianimarli» : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono precipitati si trova nella zona di via Quirino...

Bologna - morti due fratellini caduti dall'ottavo piano. «Inutili i tentativi di rianimarli» : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono precipitati si trova nella zona di via Quirino...

Bologna - morti 2 ragazzini caduti dall'ottavo piano. «Inutili i tentativi di rianimarli» : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono precipitati si trova nella zona di via Quirino...

Bologna - morti 2 ragazzini caduti dall'ottavo piano. «Inutili i tentativi di rianimarli» : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono precipitati si trova nella zona di via Quirino...

Bologna - ragazzi di 14 e 11 anni precipitati dall'ottavo piano : fratelli morti sotto gli occhi dei vicini : Tragedia a Bologna: due ragazzi, fratelli di 11 e 14 anni sono morti. I ragazzini sono precipitati dall'ottavo piano di un palazzo alla Barca in periferia, in via Quirino di...

Bologna - ragazzini di 11 e 14 anni cadono dall'ottavo piano : morti sotto gli occhi dei vicini : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono precipitati si trova nella zona di via Quirino...

Bologna - due ragazzini di 11 e 14 anni precipitano dall’ottavo piano : morti sul colpo : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato mattina intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti che, sotto choc, subito hanno dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Sul posto c’è la polizia, ancora non si conoscono le cause di ...

Bologna - precipitano dall’ottavo piano : morti due ragazzini di 11 e 14 anni : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato mattina intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti che, sotto choc, hanno subito dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Sul posto c’è la polizia, ancora non si conoscono le cause di quanto accaduto. Dalle ...

Bologna - ragazzini di 11 e 14 anni precipitano dall'ottavo piano : morti sotto gli occhi dei vicini : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono precipitati a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono precipitati si trova nella zona di via...

Bologna - ragazzi di 14 e 11 anni precipitati dall'ottavo piano : morti sotto gli occhi dei vicini : Tragedia a Bologna: due ragazzi di 11 e 14 anni sono morti, precipitati dall'ottavo piano di un palazzo in periferia, in via Quirino di Marzio. È successo intorno alle 10. Sul posto la...