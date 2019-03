BOLOGNA | MORTI DUE BAMBINI CADUTI DA OTTAVO PIANO Il padre interrogato in Questura

BOLOGNA - morti due fratellini cadendo dall'ottavo piano : il padre in questura : Una terribile tragedia sta scuotendo la città di Bologna e l'Italia tutta: stamani, alle ore 10:00, due fratellini di 11 e 14 anni sono morti cadendo dall'ottavo piano di un palazzo. A notare i corpi i vicini di casa, che hanno dato l'allarme e hanno assistiti impotenti ai tentativi di soccorso da parte dei sanitari, che però non hanno potuto strappare i due ragazzini alla morte. Due fratellini precipitano dall'ottavo piano e muoiono I fatti si ...

BOLOGNA - morti due fratellini africani dopo un volo dall'ottavo piano - erano in casa con il padre : Una vicenda drammatica quella accaduta a Bologna intorno alle 10 di questa mattina. Due fratellini di origine africana sono precipitatati dall'ottavo piano di un palazzo di via Quirino di Marzio e sono morti sotto gli occhi di chi ha assistito alla scena. Non si conoscono ancora i motivi che hanno p

BOLOGNA - cadono dall'ottavo piano : morti due fratellini - il padre interrogato in questura : Caduti a Bologna e morti sotto davanti ai vicini terrorizzati. Due ragazzini sono precipitati a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due...

BOLOGNA - cadono dall'ottavo piano : morti due fratellini - il padre interrogato in questura : Caduti a Bologna e morti sotto davanti ai vicini terrorizzati. Due ragazzini sono precipitati a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due...

Morti due fratelli caduti dall’ottavo piano di un palazzo a BOLOGNA. Il padre portato in questura : E’ stato portato in Questura per essere ascoltato su quanto accaduto questa mattina in via Quirino di Marzio, a Bologna, il padre dei due ragazzini di 14 e 11 anni di origini kenyote che, attorno alle 10, sono precipitati dall’ottavo piano di una palazzina. Secondo quanto si apprende, l’uomo al momento della tragedia era in casa con i bambini, ment...

BOLOGNA - morti due fratellini caduti dall'ottavo piano : padre interrogato in questura : caduti a Bologna e morti sotto davanti ai vicini terrorizzati. Due ragazzini sono precipitati a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due...

BOLOGNA - morti due fratellini caduti dall'ottavo piano : padre interrogato in questura : caduti a Bologna e morti sotto davanti ai vicini terrorizzati. Due ragazzini sono precipitati a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due...

BOLOGNA - morti due ragazzini precipitati dall'ottavo piano di un palazzo : Sono morti precipitando dall'ottavo piano di un palazzo. È accaduto attorno alle 10 nella periferia di Bologna, in via Quirino di Marzio. Due ragazzini di 14 e 11 anni hanno perso la vita dopo essere precipitati. Sul posto sono intervenuti polizia scientifica, squadra mobile e 118, che hanno tentato invano di rianimarli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. I residenti sono sotto choc dopo aver visto i due corpi sull'asfalto.I due ...

Incidenti stradali/ Strage giovani nella notte : BOLOGNA - Brinidisi e Reggio - 6 morti : Incidenti stradali nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo: sei giovani fra i 17 e i 23 anni sono morti tra Bologna, Brindisi e Reggio Calabria.

BOLOGNA - morti due fratellini caduti dall'ottavo piano : il padre portato in questura : caduti a Bologna e morti sotto gli occhi dei vicini. Due ragazzini sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono...

BOLOGNA - morti due fratellini caduti dall'ottavo piano : il padre portato in questura : caduti a Bologna e morti sotto gli occhi dei vicini. Due ragazzini sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono...

BOLOGNA. Giù dall’ottavo piano in via Quirino di Marzio : morti due ragazzi di 14 e 11 anni : Tragedia alla periferia di Bologna. Due ragazzini kenioti di 14 e 11 anni sono morti. I due minorenni sono precipitati

BOLOGNA - morti due ragazzi caduti dall'ottavo piano : «Vani i tentativi del 118 di salvarli» : caduti a Bologna e morti sotto gli occhi dei vicini. Due ragazzini sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono...

BOLOGNA - morti due ragazzi caduti dall'ottavo piano : «Vani i tentativi del 118 di salvarli» : caduti a Bologna e morti sotto gli occhi dei vicini. Due ragazzini sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono...