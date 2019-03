Bologna | fratellini giù dall' ottavo piano | il padre | ' Ero in bagno | una disgrazia'

tg.la7

(Di sabato 23 marzo 2019) L'uomo, che al momento della tragedia si trovava in casa, è stato sentito a lungo in questura, per adesso non ci sono elementi per emettere provvedimenti. Benjamin e David Nathan avevano 11 e 14 anni

