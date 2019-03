Bimba cade da finestra | salva

Ucraina - cade nell'acqua bollente : Bimba di 11 mesi in condizioni critiche : È caduta inavvertitamente dal tavolo sul quale era stata appoggiata dalla sua mamma, andando a finire in una pentola piena di acqua bollente. Questo è quanto accaduto in Ucraina, precisamente nella regione dell'Odessa, ad una bambina di appena 11 mesi, che ha purtroppo riportato ustioni sull'80% del suo corpo. Secondo quanto si apprende, tra gli altri, dal quotidiano Il Mattino, infatti, adesso la piccola Daniil Chernenko è in gravi condizioni ...

Bimba di 3 anni cade dal 4° piano : la sorella la prende al volo salvandola : Ha del miracoloso il salvataggio di una bambina di tre anni, precipitata dal quarto piano di un palazzo in via Ornato, alla periferia di Milano. La piccola è stata presa dalla sorellina di 13 anni che si trovava nel cortile e, in questo modo, non ha avuto gravi conseguenze tanto che, ricoverata all'ospedale Niguarda del capoluogo lombardo, non è in pericolo di vita.Secondo la ricostruzione degli agenti della Questura, la bambina, ...

Cade una persiana - Bimba ferita al volto all'asilo. 'Operazione delicata' : Una bambina di tre anni è rimasta sfregiata al volto da un pezzo di persiana staccatosi durante la riparazione di una finestra, in una scuola materna: è successo a La Spezia, e la notizia è stata ...