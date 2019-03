Big Boxing Event | oggi la cerimonia del peso a Roma

sportfair

(Di sabato 23 marzo 2019)ladeldel Big: tutto pronto aper il grandeo Sale la febbre per il grandeo pugilistico, targato ArtmediaSport con la collaborazione della Fpi e della Bbt, patrocinato dal Coni e daCapitale, che avrà il suo ringside nelConvention Center la Nuvola. Ormai certo il sold-out per la serata di boxe, il cui broadcaster ufficiale sarà Eurosport con una ricca programmazione live.Il primo gong però ci sarà sabato con ladele il face to face che avrà luogo nella bellissima cornice del Centro Commerciale Eur2 a partire dalle ore 17. Oficial Weigh In cui si potrà assistere gratuitamente.Uno show che metterà in palio tra cinture e avrà tre grandissimi match come sottoclou. Per l’ambito Titolo del Mediterraneo Ibf dei pesi superpiuma si affronteranno due super fighter: Michael Magnesi (13-0-0), uno ...

FedPugilistica : ?? Mediterraneo IBF Supepiuma?? ?? @mich88z ????vs Encarnacion ???? ???????? MEDI EL HARRAZ vs BOEZIO ?? CINTURE FPI-WBC SUP… -