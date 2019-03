Biathlon - Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo generale se… Tutti i possibili incastri e combinazioni : La corsa per la Coppa del Mondo di Biathlon si appresta a vivere domani la volata finale: Dorothea Wierer è in testa con margine, ma al termine della pursuit odierna restano ancora in corsa per il successo finale Lisa Vittozzi e la slovacca Anastasiya Kuzmina. Analizziamo dunque la situazione attuale: CLASSIFICA generale 1 Wierer Dorothea Italy ITALY 894 2 VITTOZZI Lisa Italy ITALY 852 3 KUZMINA Anastasiya Slovakia SLOVAKIA 844 CLASSIFICA ...

Biathlon - Wierer dodicesima nell'inseguimento : la coppa si decide nell'ultima gara : OSLO - Tutto rinviato a domani per l'assegnazione della coppa del mondo di Biathlon. Dorothea Wierer , leader della classifica generale, ha chiuso al 12esimo posto la pursuit andata in scena ad Oslo, risultato che le ha consentito di conquistare la 'coppetta' di ...

Biathlon : Wierer 12ma nella pursuit : ANSA, - ROMA, 23 MAR - Tutto rinviato a domani per l'assegnazione della coppa del mondo di Biathlon. nella gara a inseguimento disputatasi oggi nella pursuit di

Biathlon - Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vincono la Coppa del Mondo se…Tutte le possibili combinazioni ed i risultati esatti : La corsa per la Coppa del Mondo di Biathlon si appresta a vivere domani la volata finale: Dorothea Wierer è in testa con margine, ma al termine della pursuit odierna restano ancora in corsa per il successo finale Lisa Vittozzi e la slovacca Anastasiya Kuzmina. Analizziamo dunque la situazione attuale: CLASSIFICA GENERALE 1 Wierer Dorothea Italy ITALY 894 2 Vittozzi Lisa Italy ITALY 852 3 KUZMINA Anastasiya Slovakia SLOVAKIA 844 CLASSIFICA ...

Biathlon : Wierer 12ma nella pursuit : ROMA, 23 MAR - Tutto rinviato a domani per l'assegnazione della coppa del mondo di Biathlon. nella gara a inseguimento disputatasi oggi nella pursuit di Oslo, Dorothea Wierer, leader della classifica generale, ha concluso solo al 12mo posto che le ha permesso di ...

Biathlon - Dorothea Wierer vince coppa di inseguimento. E la Generale è a un passo : Oggi si prende la coppetta, domenica l'attende la coppa con la "C" maiuscola, quella Generale. E' una Dorothea Wierer in versone pigliatutto in questo finale di stagione, con l'azzurra che vince la ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Anastasiya Kuzmina domina l’inseguimento - Wierer dodicesima conquista la Coppa di specialità ma non la Sfera di cristallo generale : Un autentico dominio quello della slovacca Anastasiya Kuzmina nella prova dell’inseguimento femminile di Oslo-Holmenkollen (Norvegia), valida per l’ultima tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. La campionessa del Mondo della sprint ha concesso il bis dopo il trionfo nel format sui due poligoni, trovando il primo 20/20 in questa gara e dando una dimostrazione di forza notevole sugli sci stretti. Una prova ai limiti della ...

Biathlon - l’azzurra Wierer 12ª Oslo : coppa del mondo generale ancora in bilico : Biathlon – Dorothea Wierer nella mass start di domani si giocherà la vittoria nella classifica generale di coppa del mondo Dorothea Wierer vince la coppa ad inseguimento di Biathlon, ma il verdetto relativo alla coppa del mondo generale è rimandato a domani. Alla 28enne azzurra serviva un podio nella pursuit di Holmenkollen per chiudere i conti con una gara di anticipo, ma non è andata oltre il dodicesimo posto, complici 4 errori al ...

VIDEO Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Dorothea Wierer si aggiudica la sfera di cristallo dell’inseguimento! Vince ancora Kuzmina : È ancora una dominante Anastasiya Kuzmina ad aggiudicarsi la prova ad inseguimento della Coppa del Mondo di Biathlon al femminile in quel di Oslo. In terra norvegese la slovacca trova il primo 0 su quattro poligoni in carriera e distrugge la concorrenza, con le avversarie staccate di oltre un minuto. Dorothea Wierer non è perfetta al poligono, è dodicesima ma va a prendersi la sfera di cristallo nell’inseguimento. L’azzurra non ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : Dorothea Wierer vince nell’inseguimento ma non chiude i conti nella generale! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Inseguimento : Wierer 12ª. La Coppa si decide domani : La Coppa del Mondo generale, senza tener conto degli scarti che verranno decisi solo dopo l'ultima gara, vede Dorothea in testa con 894 punti su Lisa Vittozzi a 852 ,mentre la Kuzmina ora è terza a ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Oslo 2019 in DIRETTA : Wierer 12ma - tutto rinviato a domani per la Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km femminile ad Inseguimento della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oslo, in Norvegia: oggi alle ore 15.00 la nostra Dorothea Wierer avrà il primo match point per portare a casa la classifica generale. In palio anche la Coppetta di specialità, anche se l’attenzione odierna sarà tutta focalizzata sul bersaglio grosso. Per vincere già oggi la Coppa del Mondo, ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Oslo 2019 in DIRETTA : primo match point per Dorothea Wierer - serve il podio per la Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km femminile ad Inseguimento della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oslo, in Norvegia: oggi alle ore 15.00 la nostra Dorothea Wierer avrà il primo match point per portare a casa la classifica generale. In palio anche la Coppetta di specialità, anche se l’attenzione odierna sarà tutta focalizzata sul bersaglio grosso. Per vincere già oggi la Coppa del Mondo, ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : allungo di Dorothea Wierer! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...