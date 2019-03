Bernardeschi | ora tocca a te | gli ultimi n 10 dell' Italia FOTO

Bernardeschi si è preso la Juventus. E ora Dybala lo insegue : Una rondine, o una partita, per quanto importante, non fa primavera. La clamorosa rimonta della Juventus con l'Atletico Madrid ha proiettato Federico Bernardeschi in una dimensione sconosciuta fino ad ...

Federico Bernardeschi, autore di una grande prestazione nel match di ieri sera contro l'Atletico Madrid si è preso ufficialmente sulle spalle la Juventus. Una prestazione maiuscola, pazzesca, caratterizzata da un assist e una discesa palla al piede fino al fischio del calcio di rigore. Bernardeschi ha impressionato per voglia, cattiveria agonistica e spirito di sacrificio.

Pagelle Juventus-Atletico Madrid 3-0 : Cristiano Ronaldo RE con una tripletta - Bernardeschi sontuoso! Vecchia Signora ai quarti

Termina 3-0 all'Allianz Stadium tra Juventus ed Atletico Madrid. Una tripletta fantastica di Cristiano Ronaldo regala la qualificazione ai quarti di finale di Champions League 2019. Una rimonta pazzesca degli uomini di Massimiliano Allegri e la Vecchia Signora annichilisce i Colchoneros. Di seguito le Pagelle:

JUVENTUS Szczesny ...

Juventus - Bonucci e Bernardeschi suonano la carica : 'Ci sono ancora 90 minuti' : Ieri sera, è stata una serata piuttosto amara per la Juventus che ha perso per 2-0 contro l'Atletico Madrid. Nei bianconeri al termine della sfida c'era grande delusione e alcuni di loro hanno però voluto caricare la squadra in vista del match di ritorno. In particolare al temine della sfida alcuni giocatori della Juve hanno utilizzato i social per caricare la squadra in vista del match di ritorno. Infatti, Leonardo Bonucci, Federico ...

Juventus - Bernardeschi lavora in gruppo. Douglas Costa salta il Sassuolo : Dopo il pareggio di sabato sera all'Allianz Stadium contro il Parma, la Juventus è tornata a lavorare alla Continassa per preparare la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo. Massimiliano ...