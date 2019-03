Belen sul presunto ritorno di fiamma con Stefano | ' Piano | faccio ciò che mi dice il cuore'

Belen Rodriguez - la verità sul ritorno con Stefano : 'E' stato lui ad aver sbagliato' : Belen Rodriguez torna a parlare del suo rapporto con Stefano De Martino e lo ha fatto in una lunga intervista concessa alla trasmissione Verissimo, registrata questo pomeriggio e che vedremo in onda sabato, 23 marzo, a partire dalle 16 su Canale 5. Nel corso della lunga chiacchierata la showgirl ha risposto alle domande della conduttrice riguardanti questo presunto ritorno di fiamma con l'ex marito e padre di suo figlio Santiago, dopo che sui ...

Belen fa sognare i fan sul ritorno di fiamma con De Martino - la Rodriguez sincera : “è partito tutto da lui” : Belen Rodriguez parla di Stefano De Martino a ‘Verissimo’: la showgirl argentina lascia uno spiraglio aperto al padre di suo figlio Santiago “Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano faccio delle brutte figure. Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole. Io ce la metto tutta e ...

Belen Rodriguez a cena sere fa con Cerella e Stefano non si sbilancia sul ritorno insieme : Le vicende sentimentali di Belen Rodriguez continuano a tenere banco e la showgirl è ancora una delle protagoniste del gossip nostrano, con tanto di copertine sui più importanti settimanali di cronaca rosa. Questa volta lo scoop è stato fatto da 'Diva e Donna', i cui paparazzi hanno beccato la Rodriguez ad una cena in compagnia di un altro uomo che non è Stefano De Martino, con il quale nell'ultimo periodo c'è stato un netto riavvicinamento che ...

Belen e Stefano sposi sul set di Don Matteo? : L'ex ballerino pronto a debuttare come attore nella serie tv di Rai Uno, dove lavorò anche l'ex moglie

Stefano De Martino in imbarazzo sull'argomento Belen su Rai 2 : 'Basta - sto sudando' : Lunedì 18 marzo è andata in onda su Rai 2 la terza puntata di Made in Sud: oltre agli ottimi ascolti che sta facendo registrare la trasmissione comica sin dal debutto (una media di 2 milioni di spettatori e il 9,9% di share), a far discutere sono le battute che i protagonisti dedicano al gossip del momento. Approfittando della presenza di Stefano De Martino nel programma, per esempio, ogni settimana Peppe Iodice lo punzecchia sul chiacchierato ...

Belen Rodriguez e Paolo Ruffini a Colorado : la verità sulla gelosia di Diana : Belen Rodriguez e Paolo Ruffini insiema a Colorado: ma Diana Del Bufalo sarà gelosa? Belen Rodriguez e Paolo Ruffini tornano a condurre insieme Colorado, il programma comico in onda su Italia 1. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione della nota trasmissione? Attraverso un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni a lanciare qualche anticipazione ci […] L'articolo Belen Rodriguez e Paolo Ruffini a Colorado: la verità sulla ...

Belen Rodriguez mostra di nuovo la farfallina tatuata sull'inguine - fan impazziti : «Escila» : Belen Rodriguez mostra di nuovo la farfallina e i fan impazziscono. La showgirl argentina torna a stregare i follower con uno scatto bollente. Nel'immagine, postata su Instagram, l'(ex?)...

Stefano fa chiarezza sul ritorno di fiamma con Belen : le dichiarazioni a ‘Made in Sud’ : Il conduttore del programma comico di Rai Due ha approfittato della battuta sul gossip che lo riguarda per chiarire il...

Belen e Stefano - la verità sul ritorno di fiamma : 'Non avremmo motivo di nasconderci' : Si continua a parlare del tanto discusso ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i quali sono ritornati nuovamente al centro della ribalta mediatica, complici una serie di avvistamenti in coppia che hanno alimentato nuovamente il gossip. I due, infatti, sono stati beccati mentre si scambiavano dei baci e delle teneri effusioni che hanno subito 'allarmato' i fan storici della coppia, i quali hanno subito ipotizzato che tra di ...

Isola dei Famosi - Belen difende Riccardo Fogli. Corona diventa una iena e insulta la Rodriguez : Fabrizio Corona non ha digerito l'attacco della sua amata Belen Rodriguez , talmente amata che vorrebbe tornare con lei. Diceva,. Fabrizio Corona odia chi lo contraddice. E così, fiero del gesto di ...

Belen Rodriguez canta e incanta sulle note di “Nada es para siempre” : il brano è dedicato a Stefano De Martino? : Nada es para siempre, niente è per sempre. sulle note della canzone di Fabiana Cantilo, Belen Rodriguez ha stupito i suoi fan su Instagram riproponendo il brano della cantante e attrice argentina. Pochi giorni fa la showgirl si era esibita a Sanremo Young, riscuotendo già critiche positive. Sui social, invece, i commenti su Stefano De Martino, dopo il bacio in aeroporto, si sono sprecati: “La canzone è dedicata a lui?”. L'articolo ...

Fabrizio Corona insultato pure da Belen Rodriguez : 'Dico solo - che schifo' : La piazzata di Fabrizio Corona all' Isola dei Famosi , dove ha mostrato a Riccardo Fogli le prove del tradimento che ha subito, non sono piaciute nemmeno a Belen Rodriguez e al fratello Jeremias , che ...

Belen RODRIGUEZ/ Foto - Roberto Cavalli ci ricasca e la insulta : 'sei sempre la...' : BELEN RODRIGUEZ pubblica una Foto del suo ultimo shooting e Roberto Cavalli torna ad insutarla: 'sei sempre la preferita dei...'.