Belen dice la sua su Corona | euro Non mi stupisco più perché Fabrizio è irrecuperabile

Belen Rodriguez a Verissimo : 'Stefano De Martino? Faccio quello che mi dice il cuore' : Sabato, 23 marzo, andrà in onda la prima intervista in tv di Belen Rodriguez dopo i tantissimi gossip che sono circolati sulla sua vita privata in questi mesi. A Silvia Toffanin, infatti, la showgirl racconterà per la prima volta la verità sul chiacchierato ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Le anticipazioni che sono trapelate sulla prossima puntata di Verissimo fanno sapere che la showgirl ha timidamente confermato che tra lei e il papà ...

Belen beccata con Carlo Ceccotti - 'Chi' dice : 'Presto l'incontro rivelatore con Stefano' : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero tornati insieme come i giornali sostengono da un paio di settimane? Osservando quello che è successo ultimamente nelle vite degli ex coniugi, a molti iniziano a venire dei dubbi sulla veridicità del gossip che li voleva di nuovo in coppia. In queste ore Novella 2000 ha pubblicato le foto della serata che la showgirl ha trascorso in compagnia di Carlo Ceccotti, Chi invece ha confermato che a ...

Belen Rodriguez - "oggi mio figlio Santiago viene prima di tutto" - e su Stefano De Martino dice che... : Intervista a tutto campo sulle pagine di LaRepubblica per Belen Rodriguez, attualmente in Argentina e a detta del settimanale Chi tornata tra le braccia dell'ex marito Stefano De Martino.Sull'argomento la showgirl argentina non si è voluta sbottonare, senza smentire l'indiscrezione ma limitandosi ad un criptico “sono in un momento particolare della mia vita”, che può voler dir tutto o niente. Con l'ex ballerino di Amici di Maria la Rodriguez ...

Belen e Stefano stanno insieme? Federica Panicucci dice la sua : Federica Panicucci conferma l’amore tra Belen Rodriguez e De Martino? La seconda parte di Mattino 5 oggi si è aperta con il gossip della giornata: il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Si tratta al momento ancora di un rumors lanciato dal settimanale Chi, nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Federica Panicucci a Mattino Cinque ha voluto però dire la sua sottolineando: “Chi è difficilissimo ...

Fabrizio Corona dice De Martino e Belen insieme io sarei felice : Fabrizio Corona parla dei suoi amori a Federica Panicucci a “Mattino Cinque”. Belen è l’ultima donna che ha amato, e incalzato dalle domande della conduttrice spiega: “Se si fidanzasse con me sarebbe una pazza totale. Lei è tormentata come me… Io sono in un periodo particolare della mia vita e lei pure…”. E su un ritorno di fiamma tra la Rodriguez e Stefano De Martino, replica: “La famiglia è la cosa più importante di ...