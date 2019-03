Basilicata | il centrodestra punta a un nuovo successo nell ex regione ' rossa' Ecco i

Voto in Basilicata - Berlusconi : 'Sicuro che il centrodestra vincerà' : "Sono sicuro che dopo tanti anni di cattivo governo di sinistra il centrodestra vincerà". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente a un'iniziativa ...

Centrodestra - caccia al fortino rosso In Basilicata un caso gli impresentabili : Il padre è stato uno dei fondatori del Msi in Basilicata, ma Trerotola assicura di non c'entrare niente con quel mondo e si definisce «antifascista». La Lucania sarà un vero test per il M5S di Luigi ...

Basilicata - Salvini : centrodestra unito. Ai contestatori : 'Meno canne' - : Il vicepremier in visita per la campagna elettorale per le elezioni regionali del 24 marzo ha replicato ad alcune persone che gli urlavano '"buffone": "Ci fate tenerezza. Se non siete d'accordo è ...

Regionali Basilicata - Salvini star e centrodestra in testa con 'Pittella boys' : Matteo Salvini fa la star nelle piazze del materano e potentino, ma, in vista delle Regionali del 24 marzo in Basilicata, il centrodestra vola nei sondaggi non solo per la presenza insistente del vicepremier leghista. Cinque le liste a sostegno dell'ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, scelto da Forza Italia: per la prima volta il centrodestra sembrerebbe pronto a sfidare il centrosinistra in una terra rimasta democristiana da Emilio ...

Basilicata : Quagliariello - 'da centrodestra risposta di governo' : Roma, 28 feb. (AdnKronos) - “Fino a poco tempo fa nel Mezzogiorno c’erano solo ‘regioni rosse’, e appena un anno fa il Sud ha votato in massa il Movimento 5 Stelle. Un anno dopo il centrodestra governa in quest’area del Paese diverse regioni e può conquistare la Basilicata: ciò ci obbliga a dare una

