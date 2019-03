Bambini morti Bologna Il padre Facevo la doccia | una disgrazia

Bambini morti dopo essere caduti dal balcone : erano da soli in casa con il papà - la madre lo descrive come un “padre amorevole” : Sono stati sentiti separatamente dagli inquirenti, in Questura, i genitori dei due Bambini di origine keniota di 14 e 10 anni morti questa mattina alla periferia di Bologna dopo essere precipitati dall’8° piano del balcone di casa, in un condominio in via Quirino di Marzio. Al momento del tragico volo dei due fratellini, il papà era solo in casa con loro: agli inquirenti sta ripetendo che si tratta di una disgrazia, che si trovava in ...

Bologna - morti due Bambini caduti da ottavo piano/ Il papà : 'Non me ne sono accorto' : Bologna, morti due bambini caduti dall'ottavo piano del palazzo Barca in via Quirino di Marzo. Incidente? Il padre interrogato in Questura.

BOLOGNA - MORTI DUE Bambini CADUTI DA OTTAVO PIANO/ Il padre interrogato in Questura : BOLOGNA, MORTI due BAMBINI CADUTI dall'OTTAVO PIANO del palazzo Barca in via Quirino di Marzo. Incidente? Il padre interrogato in Questura.

Bus dirottato - la versione di Sy : 'Sentivo le voci dei Bambini africani morti in mare' : voci di piccoli africani morti in mare gli avrebbero suggerito la tentata strage dello scorso mercoledì, un'azione estrema ma senza la volontà di uccidere altri bambini. Ousseynou Sy, l'italiano di 47 anni di origine senegalese che ha dirottato e poi incendiato lo scuolabus che guidava e su cui erano a bordo 51 bambini e tre adulti (tutti salvi), nell'interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo che si è svolto ieri pomeriggio nel ...

Bus dirottato - Sy resta in carcere. Il gip : “Voci dei Bambini morti in mare? Opera maldestra di rivisitazione della realtà” : Ousseynou Sy resta in carcere con l’accusa di strage aggravata dalla finalità terroristica, sequestro di persona, resistenza e incendio. Lo ha deciso il gip di Milano, Tommaso Perna, convalidando l’arresto dell’autista che giovedì ha dirottato il bus con a bordo 51 studenti di una scuola media di Crema per poi dare fuoco al mezzo. Per il giudice, che ha sposato in toto le contestazioni avanzate dal capo del pool ...

La versione di Sy : «Sentivo le voci dei Bambini morti in mare» : Il bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiato«Sentivo le voci dei bambini africani morti in mare: mi chiedevano di compiere un gesto eclatante per loro, ma di non fare male a quei ragazzini». Ousseynou Sy, l’uomo che il 20 marzo ha dirottato e incendiato il bus a San Donato Milanese, aggiunge nuovi pezzi al suo puzzle: ricostruirlo con un senso logico è un’impresa quasi impossibile. Ci ...

Scuolabus in fiamme a Milano - Sy : «Sentivo le voci dei Bambini morti in mare» I pm : «Resti in carcere» : L’ex autista che ha dirottato e incendiato il bus che guidava con 51 bambini e tre adulti a bordo interrogato a San Vittore per la convalida dell’arresto. L’avvocato dell’uomo: «Segni di squilibrio, serve perizia psichiatrica». Per i pm «recita una parte»

Iraq - si rovescia traghetto pieno di famiglie sul fiume Tigri : almeno 71 morti - anche Bambini : L'imbarcazione trasportava centinaia di persone che stavano celebrando il Nowruz, cioè la festa di inizio primavera: probabilmente a causa del sovraffollamento il traghetto si è rovesciato. I morti accertati sono 71.Continua a leggere

Fa scendere i Bambini e incendia il bus. Fermato autista di origine senegalese : "Voglio farla finita - vanno fermate le morti nel Mediterraneo" : Si è alzato dal suo posto, ha fatto scendere i 51 bambini che viaggiavano sullo scuolabus e poi ha buttato benzina sul mezzo, appiccando un fuoco. Per questo motivo di Ousseynou Sy, nato in Senegal il 2 giugno del 1972, è stato Fermato dai carabinieri. Il fatto - riferisce La Stampa - è accaduto sulla Sp44 Paullese, nel milanese, in via della Liberazione.Il fatto è accaduto alle 11,50. A bordo del mezzo di linea ...

Strage in Congo - deraglia un treno merci : 24 morti di cui la maggior parte sono Bambini : Le notizie che arrivano dalla Repubblica democratica del Congo sull’incidente ferroviario parlano di almeno di 24 persone morte e altre 31 ferite, in seguito al deragliamento di un treno merci a Bena Leka, nella provincia di Kasai: sul convoglio viaggiavano un numero imprecisato di passeggeri clandestini. Secondo la polizia ferroviaria, e riportato da Al Jazeera, le vittime sono soprattutto bambini ed il bilancio dei morti e’ ...

Congo - treno merci deraglia : almeno 24 morti tra cui molti Bambini - : L'incidente è avvenuto a Bena Leka, nella provincia di Kasai, su un ponte sopra a un fiume. Diversi vagoni sono caduti in acqua. Oltre alle vittime ci sono 31 feriti. Secondo la polizia ferroviaria, ...

Deraglia treno in Congo : almeno 24 morti - le vittime sono soprattutto Bambini : Grave incidente ferroviario a Bena Leka, nella provincia di Kasai della Repubblica democratica del Congo. almeno 24 persone sono morte in seguito al Deragliamento di un treno merci. Al momento dell'incidente il treno stava attraversando un ponte sul fiume Luembe e numerosi vagoni sono precipitati in acqua.Continua a leggere

Clima : a Taranto in corteo anche i genitori dei Bambini morti di tumore a causa dell’inquinamento dell’Ilva : Oggi il corteo per il Clima tocca anche la città di Taranto, nel farlo l’immancabile collegamento in chiave anti–Ilva con la presenza dei genitori di alcuni bambini e ragazzi morti di tumore a causa dell’inquinamento industriale. Tra questi anche i genitori di Giorgio Di Ponzio, il 15enne residente nel rione Paolo VI, morto a fine gennaio. La madre, Carla Lucarelli, indossa una maglietta che riproduce il volto del ragazzo e ...

Nigeria - 37 Bambini salvati dalla scuola crollata : “8 sono morti - ma si continua a scavare” : Otto, tra cui quasi tutti minori, sono le vittime accertate del crollo dell'edificio che ospitava al secondo piano una scuola elementare a Lagos, in Nigeria. Tra di loro anche una donna incinta. Almeno 37 coloro che sono stati tratti in salvo, mentre proseguono le operazioni di recupero di altri corpi sotto le macerie. Polemiche sulla sicurezza: quella costruzione doveva essere demolita.continua a leggere