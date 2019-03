Australia | il ciclone “Trevor” investe il nord | nelle prossime ore il landfall di

meteoweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) IlTrevor ha investito le coste settentrionali dell’, facendo registrare piogge torrenziali e venti fino a 250 km/h, mentre in serata è atteso il “” delVeronica sulla costa occidentale. Migliaia dini sono stati evacuati e trasferiti in campi tendati a Darwin e Katherine. E’ alto il rischio di piogge torrenziali e altissime onde che minacciano di causare allagamenti. L’ultima evacuazione di tale portata si è registrata nel 1974, per ilTracy. IlTrevor è stato declassato alla 3ª categoria una volta effettuato il “” ma per le autorità resta pericoloso e in alcune aree è stato dichiarato lo stato di emergenza.L'articolo: il“Trevor”ilore ildi “Veronica” a ovest Meteo ...

